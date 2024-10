Megszólalt az RTL Klub alkoholista, gyerekverő színésze, mielőtt újra elvonóra ment

Mint írtuk, Molnár Gusztáv október 1-én bevonult egy vidéki rehabilitációs intézetbe, hogy legyőzze súlyos alkoholfüggőségét. Közvetlenül a bevonulása előtt exkluzív interjút adott a Borsnak, részletesen beszélt a döntéséről, az odáig vezető visszaesésről.

Molnár Gusztáv ismét elvonóra ment

Fotó: Molnár Gusztáv Instagram

"Talán ami a legfontosabb, hogy a jelen helyzetemet nem élem meg kudarcnak. Anno Komlóra megtörten kerültem be. Mindent elveszítve, és elvesztettem a hitemet. Talán már élni sem akartam igazán. Ott 265 nap alatt visszakaptam magamból egy darabot, és elindulhattam az önismeret útján. Viszont ez a küzdelem és munka önmagammal egy életen keresztül tart, és talán az ott tanultakat nem sikerült a kinti életben megfelelően alkalmazni" – mondta a visszaeséséről.

"Viszont

most nem úgy vágok neki ennek az útnak, hogy semmim sincs

– magyarázta Molnár Gusztáv, aki az elmondása szerint az igazi barátságot és szerelmet is megismerte az elmúlt évben. Úgy érzi, most már van miért élnie, ezért is döntött a kezdetben izolációval, teljes magánnyal járó terápia mellett.

"Az elmúlt években rengeteg intézményben fordultam meg, és rengeteg elveszett embert és sorstragédiát láttam. Voltam elveszve én is. Most nem vagyok. Ha csak egy ember is úgy gondolja, hogy követi a példámat, és mer segítséget kérni, már van értelme az én szenvedésemnek is. Az életünkben mindennek van értelme. Még a rossznak is, mert tapasztalunk, és tanulunk belőle. Nem kell megvárni, míg elmegy a vihar, mert meg lehet tanulni az esőben is táncolni" – nyilatkozta a bevonulása előtt.

Molnár Gusztáv: mi történt korábban?

Az RTL Klub bukott alkoholista színésze 2022-ben saját maga vallotta be, hogy majdnem belehalt az ivásba, ezután 265 napot töltött egy komlói rehabilitációs intézetben. Akkor azt mondta, összeszedte magát, sikerült leszámolni függőségével, de később kiderült, újra inni kezdett, többször látták részegen az utcán. A Corvin-negyedben a kukák mellett aludt fényes nappal, erről fotók is készültek. Annyira borzalmas állapotban volt, hogy később egy járókelő mentőt is hívott hozzá.