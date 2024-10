Betegségei miatt fogyott több mint harminc kilót Nádas György - videó

A 62 éves Nádas György harminc évvel ezelőtti formáját nyerte vissza életmódváltással. Az Erzsébet-díjas és Karinthy-gyűrűs magyar színész-humorista 2021 júliusában döntött úgy, hogy a hatvanadik születésnapjára újra formába hozza magát, ami sikerült is neki, és azóta is tartja a formáját.

Nádas György komoly életmódváltásba kezdett, elárulta a valódi okait

Fotó: Nádas György Facebook

Az alapja az volt, hogy elkezdtek fájni a térdeim, a vérnyomásom nagyon magas volt, asztmás voltam.

Az a borzasztó, hogy én jól éreztem magam akkor is, csak elkezdtek jönni a tünetek. Ekkor elkezdtem keresgélni, hogy mit lehet ilyenkor tenni..." - mondta Nádas György korábban, aki arra esküszik, hogy kevesebbet eszik, de többször, és próbál nagyon sok zöldséget enni, kevésbé zsíros ételeket, valamint rengeteg vizet iszik, egy nap alatt akár 5 liter folyadékot is elfogyaszt. Akkor a TV2 reggeli műsorában, a Mokkában vendégeskedett, azonban a fogyási valódi okait csak most árulta el.

Nádas György azóta már 35 kiló súlyfeleslegtől szabadult meg, most elárulta, hogy valójában családja miatt kezdett életmódváltásba, és egy velük való beszélgetés indította el, azonban ehhez a változáshoz hozzátartozik az is, hogy több mint 3 éve nem iszik egyáltalán alkoholt sem.

Volt a családi beszélgetés, a feleségem összehívta a két nagyfiaimat, s a nagyobbik elkezdte mondani: papa én ezt nem nézem végig, ahogy te vánszorogsz a lépcsőn mint egy öregember, izzadsz és nem bírod.

Pláne most, amikor ebben a korban vagy és most kéne vigyázni. A kisebbik csak bólogatott, és egyáltalán ez az életmód. Te hazajössz és kinyitod a bort..." - emlékezett vissza Palik Lászlóék műsorában a humorista, akinek sok egészségügyi problémája volt a rossz szokásai miatt, és már látja, hogy mennyi előnye van annak, hogy jobban odafigyel magára, és megfogadta a családja tanácsait.

Nádas György hozzátette, hogy először dühös volt a fiaira a kritika miatt, azonban ma már hálás nekik, hogy figyelmeztették arra, hogy ez így nem maradhat. Akkor az első lépés az volt, hogy elhatározta, megissza az utolsó pohár bort és többet nem fogyaszt alkoholt, ennek már három éve, azóta tartja a fogadalmát.