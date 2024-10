Titkok a múltból: A férje ölte meg Natalie Woodot?

Hollywood egyik legrejtélyesebb halálesete a West Side Story gyönyörű sztárjáé. Natalie Wood halálának olyan titokzatosak a körülményei, hogy 1981 óta nem derült ki, hogyan fulladhatott meg a színésznő. Egy biztos, két ember volt vele a jachtján a Catalina szigetek közelében: a férje, Robert Wagner és az Oscar-díjas Christopher Walken, akivel éppen az Agyvihar című sci-fit forgatta a színésznő. Íme egy újabb hollywoodi titok, most kiderül, milyen tragédiák övezték a legszebb és legnagyobb csillagok életét.

Natalie Wood, a kislánya és Robert Wagner nem sokkal a színésznő halála előtt

Fotó: Northfoto/StillPhoto Collection

Mi történt Natalie Wood tragikus éjszakáján?

A 43 éves színésznő halálnak estéjéről számos pletyka terjeng, de mielőtt megvizsgálnánk a tragikus estét, muszáj éveket visszautaznunk az időben. Wood és férje, a szintén színész, idén 94 éves Robert Wagner kapcsolata már egy ideje nem volt rendben. Wood egyre kevesebb munkát vállalt, nem is találta 40 felett a neki való szerepeket, hiszen a Haragban a világgal és a West Side Story miatt az örök kislány szerepére kárhoztatta Hollywood, azonban érettebb szerepekkel már kevésbé találták meg. A pletykák szerint Wood ezt egy ponton elfogadta, kevésbé Wagner, aki szerette volna, hogy a felesége továbbra is dolgozzon. 1979-ben indult a Hart to Hart című krimi-vígjáték sorozat, amiben Wagner partnere a csinos Stefanie Powers volt. A színésznő az 50-es évek legnagyobb sztárjának, William Holdennek volt a kedvese, aki már évek óta komoly alkoholproblémákkal küszködött. A pletykák szerint Wood és Wagner is szeretett néha a pohár fenekére nézni, azonban valami megváltozott a forgatás alatt. Sokan - többek között Wood is - meg volt győződve arról, hogy a férje és Powers szeretők, azonban ők azt állították, olyanok egymásnak, mintha testvérek lennének.

Az előtörténet azért fontos, mert 1981-ben elhunyt mind Wood, mind pedig William Holden. Holden halála szintén rejtélyes volt, ám balesetnek könyvelték el: a hosszú évek óta alkoholista férfi elcsúszott ittasan a lakásában, beverte a fejét és elvérzett. Ugyanebben az évben Natalie Wood megismerkedett Christopher Walkennel, akivel az Agyvihar című sci-fit forgatták és a pletykák szerint egymásba szerettek, bár ezt tagadták és szimplán barátinak vallották a kapcsolatukat.