Az egyik legmegrázóbb film idén: Agycsere a Netflixen

Mindannyian rettegünk attól, hogy kiderülnek a féltett kis titkaink, elég egy kis kóboráram és máris kibukhat minden sötét kis titkunk a telefonunkból vagy a számítógépünkből. És mi van akkor, ha az év legelborultabb filmjében az agyunk sül ki, és kuszálódik össze a "merevlemezünk" a barátainkéval? Talán nem mindenki olyan, mint amilyennek megismertük? De most kinek is a gondolatai vannak a fejemben? Ugye, elég ijesztő már csak elolvasni is az It's What's Inside című új Netflix horror-vígjáték leírását. Hát még az előzetese!

Az év legelborultabb filmje az It's What's Inside (Fotó: Netflix)

Az év legelborultabb filmje a Netflixen

Egy baráti társaság gondolatai egy véletlen elektromos balesetnek köszönhetően összekeverednek, így megismerik egymás kis titkait, gondolatait és így bizony a gyilkos indulatok is könnyen elszabadulnak. Az It's What's Inside a Netflix októberi legnagyobb dobása lehet. Az ismeretlen stábbal forgatott film az idei Sundance Filmfesztivál egyik legzajosabb sikerét aratta. A Netflix azonnal lecsapott rá, és 17 millió dolláros rekordösszegért vette meg a forgalmazás jogát a független film alkotóitól. A Rottentomates kritkusi oldalon 82 százalékon áll a film, ami egy független alkotás esetében kifejezetten jónak számít, a vélemények szerint stílusosan mutat be egy pokoli bulit, amit a nézők minden imádni fognak.

Horror-vígjáték a javából a Netflix új filmje (Fotó: Netflix)

Rekordidő alatt készült a film

Az It's What's Inside mindössze 18 nap alatt készült el 2022-ben, Oregonban. A 103 perces film forgatása rekordsebességgel halad az alacsony költségvetés miatt, viszont az előzetesen abszolút nem látszik a szegényesség, ugyanis bármelyik másik, drágább stúdiófilmmel felvehetné a versenyt az év legmegrázóbb filmje. A főszerepeket Brittany O'Grady, James Morosini, Gavin Leatherwood, Nina Bloomgarden, Alycia Debnam-Carey, Reina Hardesty, Devon Terrell, David W. Thompson és Madison Davenport alakítják. A film holnaptól érhető el a Netflix filmek kínálatában.