Mikor alszik Nicole Kidman? Kedvenc sorozataink a munkamániás színésznőtől

Sejtelmes pillantások, hatalmas terasz, családi titkok, sok szex, bűnügy, egy üveg fehérbor, értelmiségi munka és egy hatalmas tengerparti birtok. A TikTok-on többen ilyen vicces szövegekkel foglalják össze Nicole Kidman sorozatainak tartalmát. Minden vicc fele igaz, tény, hogy az 57 éves Nicole Kidman-t nem igazán láttuk takarítónő szerepben (kivétel talán, amikor fodrászként tűnt fel a Roar-Üvöltés című sorozatban), inkább fent említett kőgazdag, kissé sznob felsőosztálybeli figuraként. Tény, a sztár 2017 óta foglalkozik sorozatok készítésével, és amihez azóta hozzáért a színésznő arannyá vált, szinte az összes széria nézettségi rekordokat döntött. A mennyiség és a minőség kérdése azonban őt is elérte, hiába dolgozik rohamtempóban jelenleg is a Kay Scarpetta című krimisorozaton Jamie Lee Curtisszel illetve az Onlyfans-szériáján Michelle Pfeiffer és Elle Fanning társaságában, továbbá a Hatalmas kis hazugságok harmadik évadán, a sztárt mostanában maximum a biztos középszert tudja hozni a sorozataival.

Nicole Kidman a Máshonban nagyot alakít, de a sorozat unalmas

Nicole Kidman sorozatai a legrosszabbtól a legjobbakig

Máshon

A Prime-on látható szériát bár sokan nézték, de sem a közönség, sem a kritikusok nem ájultak el tőle, pedig a téma alapvetően érdekes. Milyen az élete azoknak az expatoknak, akik valamilyen munka miatt kénytelenek más országba költözni? Milyen az ottani életük, hogyan lehet berendezkedni az állandó vándorlásra, részévé válni egy teljesen más kultúrának? Több karakter sorsán keresztül ismerjük meg az emberi történeteket, Kidman főszereplésével Hongkongba kalauzol minket. Sajnos a sorozat leginkább unalmas, pedig Kidman zseniális alakítás nyújt benne.

Nicole Kidman önmaga paródiája lett a Tökéletes párban

Tökéletes pár

Ahogy a kritikánkban is írtuk, ez a Dallas-szerű sorozat nehezen meghatározható egyvelege lett a kriminek és a szatírának. Ennek ellenére imádták a Netflix nézői, szeptember legnézettebb sorozata lett, sőt az éves összesítésben is előkelő helyet foglal el a hatrészes széria. A gazdag írónő fiacskája házasodik, azonban a mennyasszony legjobb barátját holtan találják a tengerparton. Az ígéretes alapötlet egy bugyuta és dramaturgiailag értelmetlen drámává változott, Kidman a saját, amúgy izgalmas karakteréből egy kétdimenziós mellékszereplőt csinált. Ami viszont még ennél is jobban kiakasztotta az internet népét, azaz intró, ami egyszerre egy flashmob és egy vaskos beintés a műfaj kedvelőinek.