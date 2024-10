Újra jelentkezett Noszály Sándor: Tegnap menekültem, tiszta vér voltam

Újra jelentkezett a közösségi oldalán Noszály Sándor, aki napok óta elképesztő rossz állapotban van, összefüggéstelenül beszél, zavart és ismerősei és barátai sem érik utol telefonon, sokan aggódnak miatta. Az egykori Nagy Ő most a repülőtérről jelentkezett, úgy tűnik, valóban haza tér Magyarországra, azoban nem tudni, mi vár rá itthon, és vajon jobban lesz-e, ha itthon, barátai és szerettei körében lehet, akkor pedig hogyan magyarázza meg a történteket.

Noszály Sándor egyre furcsábban viselkedik, összefüggéstelenül beszél napok óta, most úgy tűnik, hazatér

Fotó: instagram.com/noszaly

Noszály barátai, ismerősei is megszólaltak már a férfi állapotáról, ők is tétlenül, meglepve szemlélik, vajon mi baja lehet a sporotolónak, és azt sem értik, miért tiltakozik a segítségük ellen.

A kinti és a magyarországi barátai is próbálnak neki segíteni, de jelenleg senkire sem hallgat. Folyamatosan megy valahová, de nem árulja el, hogy hol van

- mondta egy neve elhallgatását kérő ismerőse a Borsnak, de Vajtó Lajos, Fésűs Nelly férje is megszólalt barátja állapotáról, szerinte nem drogok hatása alatt áll, más probléma lehet a háttérben, de azt nem fejtette ki, hogy szerinte mi az.

Hétfő éjjel még baljósabb videókat tett közzé, mint eddig bármikor, többen attól féltek, hogy kárt fog tenni magában, hiszen telefonját is kikapcsolta, teljesen eltűnt egy időre. Majd kedd hajnalban már a repülőtérre érkezett, állítólag most már biztonságban van, egy ismerőse közösségi oldalán tudatta, hogy úton van hazafelé. Azonban még ebben a bejelentkezésben is ijesztő dolgokat mondott, azonban ismét elég zavaros volt a története.

Az az utolsó tanulsága az egésznek, képzeljétek el… Mert tegnap menekültem, tiszta vér voltam, úsztam, börtönben voltam, mindent megcsináltam.

Egy dolgot nem tudok! A nőket megváltoztatni, mert nem engedte, hogy vezessen…." - magyarázta Noszály Sándor, majd nem sokkal később már a saját Instagram-oldalán jelentkezett, már a repülőtérről, ahol egy bolti eladóval próbál ügyetlenül flörtölni, miközben megpróbálja kitalálni a nő nevének jelentését.