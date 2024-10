Újabb hírek érkeztek az eltűnt Noszály Sándorról

A magyar teniszező egyértelműen nagy bajban van, melynek első jele volt, amikor összetűzésbe keveredett a Los Angeles-i rendőrséggel, akik le is tartóztatták, állítólag barátai értesítették a hatóságokat Noszály Sándor ijesztő viselkedése miatt. A zavartsága az után kezdődött, hogy az RTL Klub szégyenműsorában hülyére verte ellenfelét, és Buddháról kezdett el összefüggéstelenül beszélni, minden előzmény nélkül. Ezt követően elhagyta Magyarországot és a tengerentúlra utazott, de nem árulta el, milyen célból. Érkezése után hamarosan megtörtént az incidens a hatóságokkal, majd az eset után Noszály Sándor rendkívül furcsa videókat osztott meg a közösségi oldalán, melyre sokan felfigyeltek, és nagyon aggasztónak tartják, hiszen teljesen összefüggéstelenül beszél, és zavartan viselkedik.

Noszály Sándor tegnap eltűnt a nyilvánosság elől, közösségi oldalát is törölte

Fotó: TV2

Noszály állapota azóta sem javult, sokan nem értik, mi történhetett vele az elmúlt pár napban, amitől kifordult önmagából. Időközben azonban fény derült arra, hogy újabb szakítása sodorhatta a szakadék szélére, ami felidézte a teniszezőben a fájó emléket válásáról, ugyanis egyik zavaros videójában volt feleségének Novák Henriettnek üzent. Valószínűleg nem tudta túltenni magát ezen a hatalmas törésen, hiszen exe Amerikában folytatta az életét nélküle, azóta családot is alapított a tengerentúlon. Noszálynak ez nem sikerült, ráadásul az is nagyon megviselte, hogy egyetlen lánya, Szonja súlyos balesetet szenvedett tavasszal, amikor egy budapesti villamos elgázolta.

Noszály a videóiban, öntudatlan állapotban árulta el ezeket az információkat, valószínűleg ezért is törölte tegnap az Instagram-oldalát, és ahhoz képest, hogy szinte minden órában megosztott valamit, most épp az elenkezőjét teszi. Sokan aggódtak érte, hogy kárt tehet magában, és eltűnése is erre engedett következtetni, azonban most az ismert mentalista, Danny Blue tájékoztatta a nyilvánsoságot a közösségi oldalán arról, hogy nincs gond, Noszály Sándor hazatért Magyarországra. Danny Blue közös képet is mutatott ketejükről, ami a repülőtéren készült róluk, hiszen ő maga is tegnap tért haza egy külföldi útjáról.

Tegnap jöttem haza Párizsból és a véletlen folytán egy gépen utaztunk Noszály Sanyival, azaz már Budapesten van, nem tűnt el.

Mindenkit óva intenék attól, hogy abba a hibába essünk, hogy túl hamar ítéljük meg mások mentális állapotát. Azt mondta keveset aludt, javasoltam, hogy pihenje ki magát... Szerintem mindenkinek megvan a maga keresztje... Kicsit több empátiát!” - írta Danny Blue egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben.