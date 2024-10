Nagy bajban van Noszály Sándor

Napok óta furcsán viselkedik a magyar teniszező, akiért egyre többen aggódnak, nemcsak ismerősei, barátai, hanem követői is. Noszály Sándor hétvégén számolt be arról, hogy letartóztatta őt a Los Angeles-i rendőrség, de má arról sem tudott összefüggően beszélni, azóta egyre ijesztőbb a viselkedése. Most barátai is megszólaltak arról, hogyan viselkedik velük, és folyton visszautasítja a segítségüket.

Mint írtuk, a magyar teniszező nagy bajban lehet, ugyanis összetűzésbe keveredett a Los Angeles-i rendőrséggel, akik le is tartóztatták. A zavart viselkedése az után kezdődött, hogy az RTL Klub szégyenműsorában hülyére verte ellenfelét, és Buddháról kezdett el összefüggéstelenül beszélni, minden előzmény nélkül. Ezután elhagyta Magyarországot és a tengerentúlra utazott, de nem árulta el, milyen célból. Érkezése után hamarosan megtörtént az incidens a hatóságokkal, majd az eset után Noszály Sándor egy rendkívül furcsa beszámolót osztott meg a közösségi oldalán, melyre sokan felfigyeltek, és nagyon aggasztónak tartják, hiszen teljesen összefüggéstelenül beszél, és zavartan viselkedik. A különös viselkedéssel azóta sem hagyott fel, sokan nem értik, mi történhetett vele az elmúlt pár napban, amitől kifordult önmagából. Noszály Sándorért aggódnak a barátai, azonban nem fogadja el a segítségüket

Fotó: Instagram / Noszály Sándor Többen drogokra gyanakszanak, de vannak, akik szerint mentális gondjai lehetnek, ugyanis korábban már beszélt arról, hogy bipoláris zavart diagnosztizáltak nála. Noszály először a válása után került pszichiátriára, ahová önszántából ment be, teljesen összetört, miután Novák Henriettel véget ért a házassága. Nemrég is hasonló trauma érte a sportolót, ugyanis véget ért legutóbbi kapcsolata a modell Bánhegyi Amelitával. Ismerősei, barátai is aggódva figyelik, mi történik a teniszezővel, és már többen is reagáltak arra, hogy hiába próbálnak segíteni rajta, nem engedi, szinte nem is áll szóba senkivel, sőt agresszíven viselkedik, amikor felmerül, hogy orvosi segítségre lenne szüksége. Ha telefonon hívják van, hogy fel sem veszi, ha mégis gyorsan le is rakja a telefot. Barátai tehetetlennek érzik magukat Noszállyal kapcsolatban, amerikai barátai sem véletlenül hívták ki a rendőrséget, mielőtt sor került a teniszező letartóztatására. A kinti és a magyarországi barátai is próbálnak neki segíteni, de jelenleg senkire sem hallgat. Folyamatosan megy valahová, de nem árulja el, hogy hol van - mondta egy neve elhallgatását kérő ismerőse. Amíg Sándor nem költözött Amerikába és a mi barátságunk intenzív volt, azt hittem, hogy az élete felszálló ágban van. Érthetetlen, ijesztő és sajnálatos, amit mos látok. Két hete a boxringben találkoztunk, ott még semmit nem tapasztaltam rajta, semmi furcsát. Bill Gates, Elon Musk, Mike Tyson társaságában teniszezett… Egyszerűen nem jutok szóhoz és nem is kívánok többet mondani erről" - mondta a Borsnak röviden Noszály Sándor egykori sporttársa, Vajtó Lajos, aki korábban már egy Facebook-kommentben cáfolta, hogy barátjának drogproblémái volnának.

Vajtó Lajos igyekszik kiállni barátja, Noszály Sándor mellett

Fotó: Vajtó Lajos/Instagram

