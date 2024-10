Újabb aggasztó hírek érkeztek Noszály Sándorról

Mint írtuk, a magyar teniszező nagy bajban lehet, ugyanis összetűzésbe keveredett a Los Angeles-i rendőrséggel, akik le is tartóztatták. A zavart viselkedése az után kezdődött, hogy az RTL Klub szégyenműsorában hülyére verte ellenfelét, és Buddháról kezdett el összefüggéstelenül beszélni, minden előzmény nélkül. Ezután elhagyta Magyarországot és a tengerentúlra utazott, de nem árulta el, milyen célból. Érkezése után hamarosan megtörtént az incidens a hatóságokkal, majd az eset után Noszály Sándor egy rendkívül furcsa beszámolót osztott meg a közösségi oldalán, melyre sokan felfigyeltek, és nagyon aggasztónak tartják, hiszen teljesen összefüggéstelenül beszél, és zavartan viselkedik. A különös viselkedéssel azóta sem hagyott fel, sokan nem értik, mi történhetett vele az elmúlt pár napban, amitől kifordult önmagából.

Noszály Sándor

Noszály Sándor eltűnt

Az egykori sportolóról nemrég újabb aggasztó hírek érkeztek, ugyanis nem tudni, hogy mi történt vele, miután bejelentette a mai videójában, hogy úton van a reptérre, és hazajön Magyarországra. Az történt ugyanis, hogy Noszály Sándor nem elérhető az Instagram-oldalán, amit még a Bors szúrt ki. Azt nem tudni, hogy saját magát törölte, felfüggesztették a profilját, vagy mi történt, de egyre bonyolultabb és ijesztőbb, ami vele történik.

Barátai aggódnak érte

Ismerősei, barátai is aggódva figyelik, mi történik a teniszezővel, és már többen is reagáltak arra, hogy hiába próbálnak segíteni rajta, nem engedi, szinte nem is áll szóba senkivel, sőt agresszíven viselkedik, amikor felmerül, hogy orvosi segítségre lenne szüksége. Ha telefonon hívják van, hogy fel sem veszi, ha mégis gyorsan le is rakja a telefot. Barátai tehetetlennek érzik magukat Noszállyal kapcsolatban, amerikai barátai sem véletlenül hívták ki a rendőrséget, mielőtt sor került a teniszező letartóztatására.

"A kinti és a magyarországi barátai is próbálnak neki segíteni, de jelenleg senkire sem hallgat.

Folyamatosan megy valahová, de nem árulja el, hogy hol van

- mondta egy neve elhallgatását kérő ismerőse.