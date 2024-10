Megszólalt a nemrég letartóztatott Noszály Sándor - ez történt vele valójában

Mint írtuk, a magyar teniszező jelenleg a tengerentúlon tartózkodik, nem tudni, milyen okból, de kiderült, hogy összetűzésbe keveredett a Los Angeles-i rendőrséggel, akik letartóztatták. Erről ő maga számolt be Instagram-oldalán egy videóban, melyből valójában semmi nem derült ki arról, mi történt vele valójában, de állítólag saját barátai hívták a hatóságokat Noszály Sándor ijesztő viselkedése miatt. Az esetet követően Noszály Sándor egy rendkívül furcsa beszámolót osztott meg a közösségi oldalán, melyre sokan felfigyeltek, és nagyon aggasztónak tartják, hiszen teljesen összefüggéstelenül beszél, és zavartan viselkedik. A különös viselkedéssel azóta sem hagyott fel, sokan nem értik, mi történhetett vele az elmúlt pár napban, amitől kifordult önmagából.

Noszály Sándor megszólalt arról, mi történt vele

Fotó: Instagram / Noszály Sándor

A Los Angelesben tartózkodó sportoló az előbbi videóját, és az azt követőeket is törölte, viszont újabbakat is közzétett, amelyek szintén ugyanolyan zavarosak, mint az eddigiek, sőt, néha már nem is magyarul, hanem angolul szól a követőihez. Az új felvételeken magát szinte már nem is mutatja meg, helyette furcsa képeket a falon vagy oda nem illő dolgokról készít felvételt, miközben össze-vissza beszél. Eközben magától elfordítja a kamerát, vagy azt letakarva, teljes feketeséget mutat, miközben magyarázkodik, általában Buddháról, ősrobbanásról, a Dalai Lámáról, reinkarnációról és más teljesen oda nem illő dolgokról, de követői kérdéseire és aggódó üzeneteire egyáltalán nem reagál.

A Bors utolérte telefonon Noszály Sándort, hogy érdeklődjenek az állapotáról, de az interjú is hasonlóan sikeredett, mint Noszály zavaros videói.

Semmi sem történt… Az információ áramlik és most ne szólj egy szót sem, csak figyelj rám! Csak hallgass! Én logikusan gondolkodom, ti nem látjátok a fától az erdőt! Elég, ha ennyit tudsz, ez bőven elég!

- válaszolta arra a kérdésre, mi történt vele, majd bontotta a vonalat. Úgy tűnik, Noszály Sándornak előjöhettek korábbi mentális problémái, melyek válása után kezdődtek, amikor Novák Henriett színésznővel tönkre ment a házasságuk. Ezt akkor ő maga vallotta be, 2015-ben, hogy pszichiátriára ment, gyógyszereket is szedett azért, hogy jobban legyen, mert már életveszélybe került. Valószínűleg legutóbbi szakítása idézhette nála elő újra ezt az állapotot, hiszen nemrég ért véget kapcsolata a modell Bánhegyi Amelitával.