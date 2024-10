Kiderült, ki segít a nagy bajban lévő Noszály Sándornak

Tegnap esti ijesztő videói után úgy tűnik, már biztonságban van Noszály Sándor, ugyanis a közösségi oldala alapján már hazafelé tart Magyarországra. Azonban tegnap elárulta magát az egyik bejegyzésben, amiben szakításról szóló, szomorú dalokat hallgatott és volt feleségének is üzent közben. Úgy tűnik Noszály még mindig nem lépett túl Novák Henrietten, akivel már régóta elváltak, ő azonban annyira összetört, hogy a válás után pszichiátriára is bevonult. Erről 2015-ben beszélt először, és azóta számos kapcsolata volt, most egy újabb szakítás miatt kerülhetett ilyen rossz állapotba.

Noszály Sándor már hazafelé tart egy jó barátja segítségével

Fotó: Szabó Gábor - Origo

És a szakítás után… Ugye Heni?! Egy kicsit késő… De későn… Csak az igazság…

És most ezt figyeljétek, vagy halljátok inkább! - idézi a Bors Noszály összefüggéstelen szavait, akiért sokan amiatt is aggódtak, nehogy kárt tegyen magában, ugyanis erre is tett utalásokat a felvételen.

Valószínűleg Noszály számára nehéz feldolgozni, hogy volt felesége továbblépett, már családot is alapított a válás óta, hiszen 2022-ben adott életet első gyerekének, és a színésznő azóta is a tengerentúlon él, Noszály Sándor nélkül. Azonban az egykori teniszezőnek maradtak Amerikában is barátai, most az is kiderült, melyikük segített rajta az elmúlt pár napban, illetve ki az, akitől el is fogadta a segítséget.

Noszály Sándornak nem más segít, mint a Várgesztesről származó Pillmann Lívia, magyar származású modell és színésznő, aki jó ideje Amerikában él. A modell több videót is megosztott Instagram-oldalán arról, hogy segített kijutni a bajba jutott teniszezőnek a repülőtérre, és ő nem engedte meg számára azt sem, hogy autót vezessen.

Na, Sanyi megy haza, megyünk a reptérre!

- szólt bele a kamerába a modell, aki láthatólag jó kedvvel segített barátjának a hazajutásában.

Pillman Líviát 16 évesen fedezte fel egy ügynök az utcán, a lány azonban csak két évvel később, az érettségi után írta alá a teljes munkaidős szerződést – utána viszont hamar betört a nemzetközi piacra is.

Már egy jó ideje Los Angelesben él, ahol számos divatbemutató, címlapfotózás és reklámszereplés után már filmekkel is foglalkozik, színésznőként, íróként és producerként is kipróbálta már magát. Több rövidfilm után a Forget Me Not: Omega's Return című sorozatban szerepelt hosszabban, jelenleg pedig – két másik produkció mellett – az American Supermant forgatja Franco Neróval és Andy Dickkel.