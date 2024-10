Egyre ijesztőbb állapotban van a Los Angelesben letartóztatott Noszály Sándor

Mint írtuk, a magyar teniszező nagy bajban lehet, ugyanis összetűzésbe keveredett a Los Angeles-i rendőrséggel, akik le is tartóztatták. A zavart viselkedése az után kezdődött, hogy az RTL Klub szégyenműsorában hülyére verte ellenfelét, és Buddháról kezdett el összefüggéstelenül beszélni, minden előzmény nélkül. Ezután elhagyta Magyarországot és a tengerentúlra utazott, de nem árulta el, milyen célból. Érkezése után hamarosan megtörtént az incidens a hatóságokkal, majd az eset után Noszály Sándor egy rendkívül furcsa beszámolót osztott meg a közösségi oldalán, melyre sokan felfigyeltek, és nagyon aggasztónak tartják, hiszen teljesen összefüggéstelenül beszél, és zavartan viselkedik. A különös viselkedéssel azóta sem hagyott fel, sokan nem értik, mi történhetett vele az elmúlt pár napban, amitől kifordult önmagából.

Egyre ijesztőbb Noszály Sándor viselkedése

Fotó: TV2

Noszály Sándor a korábbi videót váratlanul letörölte, majd vasárnap este magyarázkodni kezdett arról, hogy mindenki nyugodjon meg, hiszen remekül érzi magát. Azóta már ezt a videót is törölte, azonban ebből sem derült ki, mi történik vele pontosan.

Sokan aggódnak, de a világon senki nem olyan kiegyensúlyozott, mint én. Bohóckodom, Ennek megvan az oka

- magyarázta egy autóban ülve, azonban az ok nem derül ki, miért viselkedik eszelős és ijesztő módon.

Noszály aztán hirtelen témát váltott, és arról beszélt, hogy 40-re is le tudja vinni a pulzusát.

Így tudok lenni ezer évig... Ne izguljatok, bohóckodom. És a bohóc általában tehetséges. Na mindegy.

Nem kell aggódni. Nagyon sok barátomtól kapok üzenetet, hogy mi a baj velem, hogy pszichoszomatikus... mindegy, jól vagyok" - magyarázta, de senkit sem sikerült meggyőznie erről, azóta is egyre furcsább tartalmakat oszt meg az Instagramon.

Noszály Sándor néha élő adásban is bejelentkezik, de egyre ijesztőbb a viselkedése és a mondandója sem követhető, felváltva beszél magyarul, angolul néha németül. A videókon magát szinte már nem is mutatja meg, helyette furcsa képeket a falon vagy oda nem illő dolgokról készít felvételt, miközben össze-vissza beszél. Több felvételen is magától elfordítja a kamerát, vagy azt letakarva, teljes feketeséget mutat, miközben magyarázkodik, általában Buddháról, ősrobbanásról, a Dalai Lámáról, reinkarnációról és más teljesen oda nem illő dolgokról, de követői kérdéseire és aggódó üzeneteire egyáltalán nem reagál.