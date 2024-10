Egyre nagyobb a baj a Los Angelesben letartóztatott Noszály Sándorral - videó

A teniszező korábban is mondott furcsa dolgokat a közösségi oldalán és az RTL Klub szégyenműsorát követően is, de nem tudni, mi történt az egykori teniszezővel, akinek úgy tűnik, akár mentális problémái is lehetnek, legalábbis a követői szerint. Hiába a sok üzenet, a segélykérés, Noszály Sándor ezekre nem figyel, nem reagál és egyre zavartabban viselkedik.

Egyre nagyobb a baj Noszály Sándorral, többen komoly mentális problémákra gyanakszanak

Fotó: Noszály Sándor/Instagram

Komoly spirituális utat jártam be, 32 órás meditációval megnyitottam a fejcsakráimat, amitől olyan gyorsan mozogtam a ringben, hogy még szemmel sem lehetett követni a kezemet.

Imre a rezgéseim áldozata lett, de már a szorítóban jó utat kívántam neki, velem volt Buddha ereje!” - nyilatkozta az egyre furcsábban viselkedő Noszály Sándor a Ripostnak korábban, és azt is elmondta, hogy bár a fogait megcsináltatta, most az ujjait törte el.

A magyar teniszező jelenleg a tengerentúlon tartózkodik, nem tudni, milyen okból, de kiderült, hogy összetűzésbe keveredett a Los Angeles-i rendőrséggel, akik letartóztatták. Erről ő maga számolt be Instagram-oldalán egy videóban, melyből valójában semmi nem derült ki arról, mi történt vele valójában, de állítólag saját barátai hívták a hatóságokat Noszály ijesztő viselkedése miatt.

A sportoló valóban egyre furcsábban viselkedik, látszólag egyre zavartabb és nincs vele tisztában, hogy érthetetlenül beszél, és ezeket nyilvánosságra is hozza. Legújabb videójában szinte látni sem lehet semmit, ő pedig az előző életeiről és az ősrobbanásról próbál értekezni benne. A videó alatt több kommentelő is próbálja felhívni a figyelmet arra, hogy Noszály Sándor egyértelműen sürgős segítségre szorul, és értetlenül állnak az előtt, hogy mi történt az egykori teniszezővel.

Nincs valaki, aki segítene Sasának? Valami nem stimmel vele…

- írta egy követője, de többen is hasonló kérdéseket tettek fel.

"De nincs rokona, valakije, aki elviszi kezeltetni?" - írta egy másik.

Szégyelljék magukat a családtagok, barátok, vagy aki nagyon közel áll hozzá, hogy ezt hagyják, és nem segítenek neki! Ez az ember hatalmas bajban van, beteg mentálisan! Orvosi segítségre lenne szüksége...

- írta valaki indulatosabban, mivel sokan nem értik, miért nem tesz semmit, pedig egyértelműen egyre nagyobb a baj.