Zavaros, ijesztő üzenet érkezett Noszály Sándortól

A teniszező korábban is mondott furcsa dolgokat a közösségi oldalán és az RTL Klub szégyenműsorát követően is, de nem tudni, mi történt vele. Úgy tűnik, akár mentális problémái is lehetnek, legalábbis a követői szerint. Hiába a sok üzenet, a segélykérés, Noszály Sándor ezekre nem figyel, nem reagál és egyre zavartabban viselkedik.

Noszály Sándor

Fotó: TV2

Vasárnap este az Instagramon jelentkezett 36 ezer követőjének, de nem derül ki a videóból, mi történik pontosan vele. Az autót vezeti, nem tűnik kipihentnek és frissnek. "Sokan aggódnak, de a világon senki nem olyan kiegyensúlyozott, mint én. Bohóckodom, Ennek megvan az oka" - magyarázta, azonban az ok nem derül ki. Noszály aztán hirtelen témát vált, arról beszél, hogy 40-re is le tudja vinni a pulzusát: "Így tudok lenni ezer évig... Ne izguljatok, bohóckodom. És a bohóc általában tehetséges. Na mindegy. Nem kell aggódni. Nagyon sok barátomtól kapok üzenetet, hogy mi a baj velem, hogy pszichoszomatikus... mindegy, jól vagyok" - magyarázza.

Miután kitette a videót, saját magnak ezt kommentelte:

Fotó: Instagram

A Redditen is téma a teniszező helyzete. "Segítségre van szüksége! Nagyon nehezen tudom tétlenül nézni, hogy nagy a baj. Aggódunk, próbáljunk segíteni neki valahogy! Nem tudom hogyan, de valamit találjunk ki, ha kell, jussunk el oda, hogy bevigyék ott kórházba" - írta egy sportoló ismerőse. Ő azt írja magáról, hogy együtt nőtt fel Noszállyal, együtt sportoltak és egy nagyszerű, jólelkű emberről van szó, aki nagy bajban van.

