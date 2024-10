Kiderült, miért került bajba Noszály Sándor

A magyar teniszező nagy bajban lehet, ugyanis összetűzésbe keveredett a Los Angeles-i rendőrséggel, akik le is tartóztatták, állítólag barátai értesítették a hatóságokat Noszály Sándor ijesztő viselkedése miatt. A zavartsága az után kezdődött, hogy az RTL Klub szégyenműsorában hülyére verte ellenfelét, és Buddháról kezdett el összefüggéstelenül beszélni, minden előzmény nélkül. Ezután elhagyta Magyarországot és a tengerentúlra utazott, de nem árulta el, milyen célból. Érkezése után hamarosan megtörtént az incidens a hatóságokkal, majd az eset után Noszály Sándor rendkívül furcsa videókat osztott meg a közösségi oldalán, melyre sokan felfigyeltek, és nagyon aggasztónak tartják, hiszen teljesen összefüggéstelenül beszél, és zavartan viselkedik. A különös viselkedéssel azóta sem hagyott fel, sokan nem értik, mi történhetett vele az elmúlt pár napban, amitől kifordult önmagából.

Noszály Sándor elindult Magyarországra Pillmann Lívia segítségével, azóta nem tudni róla semmit

Fotó: Pillmann Lívia Instagram

Azóta fény derült pár dologra, ugyanis egyik videójában volt feleségének, Novák Henriettnek is üzent, akivel már régóta megszakadt a kapcsolata. A Jóban Rosszban egykori színésznője azóta családot alapított, Amerikában él, de Noszály úgy tűnik, azóta sem tudott rajta túllépni. A teniszező még 2015-ben vallotta be, hogy önszántából jelentkezett a pszichiátrián a válásukat követően, ugyanis nem tudta feldolgozni, hogy véget ért a házassága. Most egy újabb szakítás sodorhatta a szakadék szélére, ugyanis modell barátnőjével is véget ért a kapcsolata nemrég.

Viszont nemcsak a szerelmi bánata miatt lettek valószínűleg súlyos mentális problémái, hanem egyetlen lánya, a húszéves Szonja súlyos balesete miatt is, amiről eddig nem beszélt és nem is lehetett tudni, hogy Noszály lánya az, akit még tavasszal gázolt el egy villamos, majd került életveszélyes állapotba a sérülései miatt.

A Metropol információi szerint a Bartók Béla úton közlekedő villamos elgázolt egy 20 év körüli fiatal lányt.

A balesettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálat, akik a következőről tájékoztattak: A helyszínről egy 20 év körüli nőt súlyos-életveszélyes sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba" - írta a lap még áprilisban, amikor az eset történt, most Noszály leleplezte, hogy lánya volt a baleset áldozata.

A gyerekemet elütötte egy villamos, b****meg! Három hónapja, és bent volt szív-CT-n. Megmentettem az életét és ezért verték ki a fogamat is.

Gyerünk már b****meg! Minden rendben lesz! Táncoljatok és énekeljétek hogy 'one love' a U2-tól! - idézi a Bors a sportoló egy korábbi videójából, azóta azonban ez is eltűnt az Instagramról, hiszen Noszály Sándor közösségi oldala tegnap óta nem elérhető a platformon.