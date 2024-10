Olivia Rodrigo: szexi pózokban, vadító szettekben mutogatja a melleit a popsztár

Netflix: a napokban debütált a koncertfilmje

A napokban egy dokumentumfilm került fel a Netflixre Olivia Rodrigóról Olivia Rodrigo: driving home 2 u címmel, amely betekintést nyújt a SOUR album készítésének folyamatába, és a közönség közelebbről is megismerheti Olivia útját és érzéseit, amelyek a dalok mögött állnak. A film bekerült a magyarországi top10-es népszerűségi listára is.

A filmbe belefért az egész show, melynek során 24 dalt adott elő a sztár a SOUR és a GUTS című albumairól, köztük például a drivers license-et, a vampire-t, a bad idea right?-ot, a get him back!-et, és a traitor-t is, emellett pedig egy kis meglepetést is kaptak a nézők. A fellépést ugyanis az énekesnő szülővárosában, Los Angelesben rögzítették, ahol Chappel Roan is csatlakozott hozzá a színpadon, hogy együtt énekeljék el az utóbbi előadó HOT TO GO! című slágerét.

Nem is tudom szavakba önteni, mennyire szerencsésnek érzem magam, hogy körbeutazhattam a világot, és a legcsodálatosabb emberekkel körülvéve adhattam elő a dalaimat.

Soha nem fogom elfelejteni ezt az élményt, és a kedves emlékeket, amiket útközben szereztem. Köszönöm mindenkinek, aki jegyet vett a koncertekre, és velem énekelt, kiabált, és ugrált. Igazi megtiszteltetés, hogy veletek tölthettem ezeket az estéket" – írta Olivia az Instagram oldalán. A GUTS World Tour idén februárban startolt el, és összesen 94 koncertet foglalt magába 22 országban. Európában a koncerthelyszínek közt volt Amszterdam, Berlin, Párizs, Lisszabon és London is.