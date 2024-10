P. Diddy börtönben, mutatjuk, mit lehet tudni botrányos ügyeiről

Sean Combs alias Paff Daddy vagy P. Diddy, rapper és zenei producer még szeptemberben bukott le, ugyanis szexuális célú emberkereskedelemmel kikényszerített prostitúcióval és csalás vádjával tartóztatták le. Jelenleg a brooklyni Metropolitan Detention Center börtönben van.

Fotó: Instagram.com/pdiddypuffy/

Mit követett el P. Diddy?

P. Diddy rappert azzal vádolják a hatóságok, miszerint 2009 óta verbálisan, érzelmileg, fizikailag és szexuálisan is bántalmazott több embert, valamint szexkereskedelemmel, emberrablással, gyújtogatással, vesztegetéssel foglalkozó bűnszervezetet is vezetett. A P. Diddy által tartott bulikon állítólag erőszakot alkalmazott, hogy az áldozatokat arra késztesse, hogy szexuális aktusokat hajtsanak végre szexmunkásokkal. Volt itt csoportos szex és drog party is. Ezt az állítás több videó és fotó is alátámasztja.

P. Diddy súlyos börtönbüntetésre számíthat

Az énekest még szeptemberben tartóztatták le, és azóta börtönben ül. A múlt hónapban ártatlannak vallotta magát azokban a vádpontokban, amelyekben azzal vádolják, hogy üzleti birodalmát, beleértve a Bad Boy Entertainment lemezkiadót is, férfi és női szexmunkások alkalmazására használta fel. A bűncselekményért, amennyiben bűnösnek találják az említett vádpontokban (zsarolás, emberkereskedelem, prostitúció céljából történő szállítás), akkor 15 év börtöntől életfogytiglant is kaphat. A tárgyalása jövő év májusában kezdődik majd meg. Emily Johnson ügyész azt mondta a bíróságnak, hogy a tárgyalás legalább három hétig fog tartani.

Megtagadták tőle az óvadékot

P. Diddy csütörtökön jelent meg a bíróságon, ahol az amerikai körzeti fellebbviteli bíróság elutasította a börtönből való azonnali szabadlábra helyezés iránti kérelmét, és megtagadták tőle az óvadékot. Az ellene felhozott vád között szerepel az,miszerint bedrogozta a nőket, majd pénzt és romantikus vacsorát ígért nekik.

"Hogy a nők hallgassanak az ügyről, biztosítékként felvette a szexuálist aktusokat, valamint fegyverrel is megfélemlítette a nőket" - mondta az ügyész.

A vádirat nem tartalmaz olyan állítást, miszerint P. Diddy megerőszakolta volna őket, azonban fizikai bántalmazás történt. Az ügyész kérvényezte a bírónál, hogy adjon ki "gag order"-t, azaz akadályozza meg, hogy az ügyészek és a szövetségi ügynökök bizonyítékot nyújtsanak át a médiának. Az ügyész egy törvénytelen kiszivárogtatásra hivatkozott, amelyek között szerepelt egy videó is, amelyen P. Diddy még 2016-ban megütött és meghurcolt egy nőt - osztotta meg a Sky News.