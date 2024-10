P. Diddy Oscar-díjas színészt juttathatott kórházba

Sean Combs azaz ismertebb nevén Paff Daddy vagy P. Diddy, rapper és zenei producer hetekkel ezelőtt került hatalmas botrányba. Még szeptemberben bukott le, ugyanis szexuális célú emberkereskedelemmel kikényszerített prostitúcióval és csalás vádjával tartóztatták le. Jelenleg a brooklyni Metropolitan Detention Center börtönben van. Nemrég azonban az Oscar-díjas színész, Jamie Foxx is súlyos vádakkal illette őt.

P. Diddy

Fotó: P. Diddy / Instagram

Jamie Foxx még 2023-ban került kórházba. A színész állapota annyira súlyos volt, hogy családtagjait is riasztották hozzá. Lánya korábban a közösségi oldalán osztotta meg, hogy az apjánál egészségügyi komplikációk léptek fel, azonban a mai napig nem tudni pontosan a részleteket. A színész idén annyit azonban elárult, hogy váratlanul fájni kezdett a feje, erre kért egy Advilt, majd 20 napig nem tért magához. Állítása szerint halálközeli élményben volt része.

A férfi nemrég a A What Had Happened Was című standup felvételén, melyet egyébként a Netflix is bemutat majd, elmesélte mindenki megdöbbenésére, hogy a rapper volt a felelős azért, ami vele történt, és ő volt az, aki ráhívta az FBI-t. Ezt egyébként a külföldi sztárok híres biztonsági őre, Big Homie is megerősítette egy interjúban:

Tudom, hogy megmérgezte Jamie Foxxot, és Jamie Foxx emiatt feljelentette őt az FBI-nál

- vallotta be.

Jamie Foxx 2024 márciusában

Fotó: Kayla Oaddams / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Kayla Oaddams / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Az még rejtély, hogy Foxx vallomását kivágják vagy benne marad az adásban, de ha ez igaz, P. Diddy ügye súlyosbodhat. Choke No Joke producer is részt vett a felvételeken, mindent hallott, és szerinte a színész egyáltalán nem viccelt - számolt be róla a Page Six.

P. Diddy súlyos börtönbüntetésre számíthat

Az énekest még szeptemberben tartóztatták le, és azóta börtönben ül. A múlt hónapban ártatlannak vallotta magát azokban a vádpontokban, amelyekben azzal vádolják, hogy üzleti birodalmát, beleértve a Bad Boy Entertainment lemezkiadót is, férfi és női szexmunkások alkalmazására használta fel. A bűncselekményért, amennyiben bűnösnek találják az említett vádpontokban (zsarolás, emberkereskedelem, prostitúció céljából történő szállítás), akkor 15 év börtöntől életfogytiglant is kaphat. A tárgyalása jövő év májusában kezdődik majd meg. Emily Johnson ügyész azt mondta a bíróságnak, hogy a tárgyalás legalább három hétig fog tartani.