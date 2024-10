Victoria Beckhamet is lenyűgözte Palvin Barbara - videó

A leghíresebb magyar modell, Palvin Barbara iskoláslány-egyenruhában, a Miu Miu szettjében búcsúzott az idei párizsi divathéttől, az Instagram-oldalára többek között ezt a képet tette ki magáról:

Palvin Barbara mint iskolás lány

Fotó: Instagram/Palvin Barbara

Palvin Barbara a párizsi divathéten több más kollekcióban is megmutatta magát, korábban például az énekesnőből divattervezővé vált Victoria Beckham egyik darabjában, egy zöld estélyiben is megjelent. Az eseményről a Spice Girls egykori tagja is közzétett egy videót, nézze meg!

Palvin Barbara a legismertebb magyar modell

Palvin Barbara nemrég Magyarországra is komoly sztárparádét hozott, miután férje, a színészként ismert Dylan Sprouse új filmjét, a The Duelt a turai kastélyban is bemutatták. A házaspáron kívül megjelent a bemutatón a film író-rendező párosa, Justin Matthews és Luke Spencer Roberts is, valamint szintén ott volt többek között María Gabriela de Faría venezuelai színésznő, aki a filmben az Aphrodite nevű szereplőt játssza.

Hogy Palvin Barbarának világhírű modellként is mennyire fontosak a magyar gyökerei, azt a filmbemutató mellett bizonyítja, hogy Dylan Sprouse-szal az esküvőjükre is Magyarországon, a Palvin család ceglédberceli birtokán került sor 2023 nyarán.

A ceremóniát egyébként titokban tartották volna meg, de a településen lakók hamar észrevették, hogy valami készül, így több felvétel is kiszivárgott idő előtt. Később persze kiderült az esküvő összes részlete, Palvin Barbara és a Vogue is közölt hivatalos képeket.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse New Yorkból Los Angelesbe költöztek együtt, újabban pedig már a gyerekvállalás is szóba került köztük: "Csak remélem, hogy hamarosan lesz egy egészséges kisbabánk" – mondta nemrég Palvin Barbara a Harper's Bazaar brazil kiadásának a címlapfotó mellé készült interjúban.

A nyilatkozata kapcsán hamar felmerült a pletyka, hogy Palvin Barbara máris terhes, ezt azonban a napokban is megcáfolta egy olyan fotóval, amelyen a hasa is jól látszott. További fotóiból, az Instagramra feltöltött újabb képeiből itt talál egy válogatást.