Palvin Barbi megmutatta a hasát - képek

Palvin Barbara egyértelműen a legismertebb magyar modell, több mint 20 millió követővel az Instagram-oldalán, ahova most egy albumnyi képet tett fel magáról. A képeken szexi haspólóban pózol, ezzel meg is cáfolja a terhességéről szóló pletykákat. A legvadítóbb, bikinis és fehérneműs képeiből itt egy egész galériát talál.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse Magyarországon házasodtak

Hogy Palvin Barbarának világhírű modellként is mennyire fontosak a magyar gyökerei, azt a filmbemutató mellett bizonyítja, hogy Dylan Sprouse-szal az esküvőjükre is Magyarországon, a Palvin család ceglédberceli birtokán került sor 2023 nyarán. A ceremóniát egyébként titokban tartották volna meg, de a településen lakók hamar észrevették, hogy valami készül, így több felvétel is kiszivárgott idő előtt. Később persze kiderült az esküvő összes részlete, Palvin Barbara és a Vogue is közölt hivatalos képeket.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse New Yorkból Los Angelesbe költöztek együtt, újabban pedig már a gyerekvállalás is szóba került köztük: "Csak remélem, hogy hamarosan lesz egy egészséges kisbabánk" – mondta nemrég Palvin Barbara a Harper's Bazaar brazil kiadásának a címlapfotó mellé készült interjúban.

Korábban több pletykát is cáfolt a modell

A pár kapcsolat mindig is harmonikusnak tűnt, azonban még nyár elején többen is azt pletykálták, hogy a színész megcsalta a magyar modellt. Több közösségi oldalon is elterjedt, hogy a színész egy 17 éves TikTokkerrel, név szerint Goandshipwithus nevű felhasználóval csalta meg a feleségét, holott a modellel még csak egy éve házasok. A közösségi oldalakon több videó alatt is arról beszélnek, hogy hihetetlennek tűnik a megcsalás, és alaptalan pletykákról beszéltek. Mint írtuk, erre a napokban már reagáltak is a fiatal házasok.

A megcsalás mellett a másik téma, ami terjed róluk, hogy készen állnak a szülői feladatokra és a modell most már bármikor teherbe eshet. A kapcsolatuk során már számos alkalommal kellett megcáfolnia a pletykákat Palvin Barbinak, hogy babát vár, és egyelőre most sem terhes. Egy amerikai divatlapnak nemrég azt mondta, reméli, hogy hamarosan lesz egy egészséges kisbabájuk. Ám a hot! magazinnak ennél sokkal konkrétabban fogalmazott a szupermodell:

– Ez egyelőre csak egy gondolat; majd kiderül, mi lesz.

Úgy gondolom, még egy-két évet várunk, és utána meglátjuk

- árulta el a terveiket.