Szinte semmit nem takar a lyukas bugyi és melltartó a TV2 sztárjának formás testéből - képek

A Next Top Model Hungary első évadát Mészáros Lili nyerte, azonban a lányok közül sokan sikerre vitték a modellszakmában, és azóta is ezzel foglalkoznak. A műsor egyik legmegosztóbb szereplője Papp Gabi volt, de ezek ellenére is sokan drukkoltak neki, hiszen nagyon profi és kifogástalan alakja van, valódi modellalkat. Nemrég azt is megmutatta, hogy milyen elképesztő változásokon ment át az elmúlt évek alatt, ami elég látványos.

Papp Gabi a Next Top Model Hungary egyik megosztó személyisége volt

Fotó: TV2

Bár a műsorban többször is előadta, hogy mennyire szemérmes típus, sőt, Merő Péterrel egy kisebb konfliktusa is volt emiatt, mára már nyoma sincs a szégyellőségnek, ha vetkőzésről van szó. Papp Gabi az utóbbi időben már ontja magáról a merész felvételeket az Instagram-oldalán, legújabb fotóin egy szinte teljesen lyukas fehérneműben pózol a kamerának, ami alig takar valamit a szexi modell intim részeiből.

A képek között lapozhat:

Papp Gabi feladhatja a modellkedést

A TV2 sztárja jelenleg kétlaki életet él, és az angliai szakmája is gondolkodóba ejti, vajon meddig folytatja a modellkarrierjét, ráadásul nem egyedül, hanem családjával él, párjával és közös kislányukkal.

Az elmúlt időben sok munkát kaptam itthon, de még nem elég biztos a talaj, hogy mozdítsam az egész családomat. Ezt a nagy lépést még nem tudnám megtenni. Alapvetően Bristolban élek, itt pedig nem modellkedem, civil munkám van"

- magyarázta korábban Papp Gabi, akinek Angliában szépségszalonja van, és úgy tűnik, azt tekinti elsődleges munkájának, amire alapozhat.

Hozzáette, szeretne két lábbal a földön járni, és a sikerek ellenére sem érzi magát biztonságban, ha a modellkedésről van szó, pedig számtalan pozitív visszajelzést kap a műsor óta. Bár az utóbbi időben rengeteg munkája akad, mégsem akar kizárólag csak ezekre alapozni, hiszen édesanyaként fontos számára a biztonság.