Peller Anna egy 11 évvel fiatalabb kollégájával jött össze

Kétségkívül a tavalyi év egyik legmegdöbbentőbb híre volt Peller Annáék válása, akik 14 év házasság után döntöttek úgy, hogy külön folytatják. Lukács Miklósnak azóta komoly kapcsolata van, nemrég jelentették be, hogy első közös gyereküket várják, és úgy tűnik, Peller Anna is ismét szerelmes. A Blikk megtudta, hogy a színésznő új párja szintén a Budapesti Operettszínházban dolgozik: ő a 11 évvel fiatalabb Lenchés Márton, a teátrum rendezőasszisztense.

A szerelmesek az elmúlt négy évben több darab színpadra állításán dolgoztak együtt. Peller Anna két olyan előadásban is szereplő – a La Mancha lovagjában és a Veszedelmes viszonyokban –, amelyeknek a lap szerint Lenchés Márton is az alkotója, de párrá csak közel egy éve váltak, bőven a darabok bemutatója után.

Jobb dolog nem is történhetett volna Peller Annával, mint hogy új életet tudott kezdeni. Marcival ugyanis nagyon egymásra találtak, szinte hihetetlen, mennyire összeillenek... mint a borsó, meg a héja.

Eleinte még óvatosak voltak, ami érthető is, hiszen Anna szeretett volna megbizonyosodni arról, valóban komoly kapcsolat lehet az ismerkedésből, így nagyon kevesen tudtak arról, hogy elkezdtek közeledni egymáshoz, sőt, össze is jöttek" – árulta el egy ismerős.

"Marci nagyon kedves, udvarias és szórakoztató ember, mindenkihez van egy-két jó szava, mindenki szereti a színházban és mindenki örül is annak, hogy Peller Anna és ő egymásra találtak" – tette hozzá a bennfentes.

Sokakat meglepett a sztárpár válása

Peller Anna és Lukács Miklós tavaly márciusban a közös Facebook-oldalukon jelentették be a válásuk hírét, akkor azt is elárulták, hogy a kislányukat együtt nevelik tovább, és közös nyaraláson is voltak. Azóta nem sokat tudni a magánéletükről, de valószínűleg már külön költöztek, azonban tavaly még kérdéses volt, hogy mi lesz közös pilisvörösvári házukkal, melyben a válást követően is együtt éltek. Azonban már nehezen elképzelhető, hogy egy fedél alatt élne a volt házaspár, hiszen mindkettejükre újra rátalált a szerelem.