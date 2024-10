Ezek a sztárok felismerhetetlenre plasztikáztatták magukat - videó

Rengeteg hazai és világsztár is kifejezetten plasztikafüggő lett az elmúlt évek során, ők sok kritikát is kapnak emiatt. Vannak olyanok is, akik megbánták a plasztikát, mint a Jóbarátok színésznője, Courteney Cox is, azonban már késő bánat, hiszen felismerhetetlenre csúfította magát, innen már nincs visszaút. De többek között ott van a világhírű énekesnő, Madonna is, aki hatvan év fölött is huszonévesnek szeretne kinézni, és nagyon természetellenes a külseje, mégsem bír leállni a plasztikai műtétekkel. Sokan azt sem bánják, ha az életükbe kerül, akkor is folyamatosan műttetik magukat.

Courteney Cox és a plasztika: próbál leállni vele, mert nagyon megbánta

Magyarországon sem újkeletű a plasztika, rengeteg celeb veti alá magát fájdalmas kezeléseknek, vagy épp operációknak azért, mert egy bizonyos szépségideálnak akarnak megfelelni, azonban sokszor a visszájára sül el a dolog. A Kőgazdag fiatalok sztárja korábban bevallotta, hogy már egy budapesti lakás árát költötte el arra, hogy úgy nézzen ki, ahogy most, de nemrég Voksán Virágnak könyörögtek a követői, hogy már ne nyúljon az arcához, mert rá sem lehet ismerni.

Viszont vannak olyanok is, akik a természetesség hívei, és méltósággal vállalják a korukat, nem botoxoltatnak és nem szabatják át magukat a divathóbort érdekében. Hazánkban Oszter Alexandra abban, hisz, hogy jobb, ha elfogadja a korát és annak megfelelően hozza ki magából a maximumot, de ott van Détár Enikő is, aki inkább a sportra és egészséges életmódra esküszik.

Oszter Alexandra a természetesség híve, nem plasztikáztat

Az utóbbi időben nagy vihart kavart az egykori szexszimbólum, Pamela Anderson is, aki eddig plasztikáztatott és betegesen sminkelte magát, egy ideje azonban felhagyott ezzel, sőt, már sminket sem hord, hanem anélkül mutatkozik a nyilvánosság előtt, hogy a természetességet hirdesse.

A Tények Plusz ebben a témában mélyült el, és arra jutottak, hogy létezik az arany középút, ugyanis egy újabb trendeknek hála, most már több olyan kezelést is kifejlesztettek, amivel természetes eredményt lehet elérni, és nem szükséges hozzá a plasztika.

Nyilván nagyon sok olyan kritikát is kapunk, hogy na hát eljárt felette az idő! Igen! Hát még jó, hogy eljár, ez azt jelenti, hogy heuréka, megéltem ennyi és ennyi: 44 évet!

- mondta a Tények Plusznak Oszter Alexandra, és hozzá hasonlóan egyre többen vállalják természetes önmagukat negyven, akár ötven év fölött is.

Azt üzenem a nőtársaimnak, hogy kezdjük belülről, kifelé haladva a munkát, nem pedig fordítva.

És ha belül elkezdünk stabilabbak lenni, akkor ennek egyenes következménye, hogy a külső is szép lesz" - zárta a színésznő a TV2-nek.