Hatalmas veszteség érte Polgár Tündét és férjét - videó

Amerikát szélsőséges időjárás sújtja az utóbbi időkben, ugyanis a Helene hurrikán után a Milton is lecsapott Floridára. A forgószél elképesztő pusztítást végzett az államban. Óriási a kár, de a megrongálódott házak, kidőlt fák, és az, hogy 3,4 millió ember maradt áram nélkül, de rengeteg ember eltűnt, vannak, akiknek már csak a holttestét keresik. Több magyar is jelentkezett információkkal, köztük Gombos Edina, Vajna Tímea, Béres Alexandra és természetesen Polgár Tünde és férje, akik az őszi-téli időszakban ott is élnek, csak tavasszal térnek haza Magyarországra. Azonban terveiket most keresztül húzta a hurrikán, ugyanis elképesztő károkat okozott a házukban.

Polgár Tünde és férje a hurrikán után felmérték a károkat házukban

Fotó: Polgár Tünde Instagram

A Polgár házaspár csak a hurrikán elvonulása után utazott ki Amerikába, hogy felmérjék, milyen károkat okozott a házban az elképesztő vihar, és persze egyetlen fiuk hogyléte is nagyon izgatta őket, mert nagyon féltették őt a kialakult helyzetben.

A Polgár házaspár fia Floridában tartózkodott a pusztítás idején, szülei tanácsára nem hagyta el a környéket, hanem ott vészelte át a vihart. Polgár Dániel és a kutyája, Zeusz egy bérelt lakásban, a parttól távolabb várta a Helene hurrikán okozta vihart két héttel ezelőtt. Betört a víz az otthonukba, elöntötte a garázst és az alsó szintet, de a Milton még csak ezután jött. Dániel hatalmas veszélyben volt, ugyanis 205 km/h-s széllökéssel érkezett a következő hurrikán, de szerencsére mind a ketten jól vannak.

Polgár Tünde és Polgár Árpád is megérkezett már a helyszínre, akiknek hatalmas káruk keletkezett, de csak annak örülnek, hogy fiuk és kutyája épségben vannak, a többit igyekeznek megoldani. Legújabb videójukban elmondják, hogy az egész környék ugyanazzal a problémával küzd, hiszen minden házba betört a víz.

Hogy kerültünk volna padlóra? Nincs padlónk sem! Nincs mit szépíteni, oda az otthonunk.

Sajnos nagyon nagy kárunk van. A lelki károk talán még keményebbek, de az anyagi is jelentős" - magyarázzák YouTube-csatornájukra feltöltött videójukban Polgárék.