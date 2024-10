Közel egymillió fontot keresett eddig a fesztiválok mobilvécéjében szexfilmet forgató influenszer

A 24 éves felnőttfilmes már eddig is nagy összegeket keres azzal, hogy különböző fesztiválokon, például a Glastonburyn és a Coachellán mobilvécékben készített szexvideókat. Rajongói ezúttal 20 ezer fontot ajánlottak fel neki, hogy az Oasis együttes újraegyesülési koncertjein hasonló tartalmat készítsen majd a vécében. A Bournemouthban élő Pomona elmondása szerint már közel egymillió fontot keresett az ilyen jellegű videókkal - mint elmondta, ezt a lehetőséget arra is használja, hogy ingyen nézhesse meg a kedvenc zenekarait ezen a nagy fesztiválokon.

Pomona Wragge-Morley egyébként is szereti a fesztiválokat

Fotó: Pomona Wragge-Morley /Instagram

Az Oasis visszatérő koncertjeire jegyeket vásárló rajongók még konkrét dalokat is küldtek neki, hogy azok szolgáljanak háttérzeneként a videókhoz, például a "Roll With It" című számot javasolták. Pomona magát nagy fesztiválozónak vallja, és az Oasist is szereti, és egy-egy ilyen szexvideó készítés nemcsak nagy bevétel, de egyben szórakozási lehetőség is Pomona Wragge-Morley számára, mivel így olyan zenekarokat láthat élőben, amelyeket egyébként is szeret.