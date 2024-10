Kínos hibája miatt magyarázkodik PSG Ogli

Mint írtuk, szombaton elindult a Dancing with the Stars ötödik évada, amelynek első adásában Szabó Zsófi és Andrei Mangra fülledt tangót mutattak be, Hosszú Katinka pedig letépte a szoknyáját a színpadon. Tóth Gabi és Papp Máté Bence rumbája megosztotta a zsűrit, náluk azonban egyértelműen rosszabbnak találták PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna táncát: 15 ponttal ez volt az este leggyengébb produkciója, a közönség azonban továbbjuttatta a párost.

PSG Ogli és Szőke Zsuzsanna a Dancing with the Starsban

Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo

A zsűri által kiosztott alacsony pontszámban bizonyára közrejátszott, hogy PSG Ogli a végén jókorát hibázott, az utolsó emelésnél elejtette a táncpartnerét – ahogy az a videón is látható:

Reagált PSG Ogli

A Kőgazdag fiatalokból ismert PSG Ogli az adás után reagált arra, hogy a táncuk végén valóban volt egy "kis baki": "Igen, az el lett cs*szve, de a többiben nem volt hiba! Megmondom őszintén, ezt még neked sem mondtam el Zsuzsi, hogy az volt bennem, hogy fú, jó, letáncoltuk, sikerült, már csak az emelés van hátra, ami egyébként mindig sikerült a próbákon. Én bíztam el magam, és pont most nem sikerült. De ezért szép ez a szakma…" – mondta a Borsnak.

"Ez az emelés tényleg mindig, minden próbán sikerült. De ilyen van, mi profik is néha elejtjük egymást, na bumm" – tette hozzá Szőke Zsuzsanna, akit ezek szerint nem viselt meg túlságosan, hogy élő adásban ejtette el a partnere.

Tóth Gabi is válaszolt a kritikákra

Közben Tóth Gabi és a párja, Papp Máté Bence is válaszoltak az őket ért kritikára, illetve az első adás kiesői, Kamarás Norbert és Sebesi Daniella is elmondták, hogy mit gondolnak a zsűri és a közönség döntéséről. A szombati élő show-ról rengeteg videót talál a TV2 oldalán, miközben galériánkban száznál is több helyszíni fotót lapozhat végig.