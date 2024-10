PSG Ogli feltette a nagy kérdést: miért nem olvad el a víz?

A Kőgazdag fiatalok szereplői, PSG Ogli és Tuvic Aleksandra a legutóbbi adásban Dubajba is kiruccantak, ahol a világ egyetlen hétcsillagos szállodájánál napoztak a tengerparton – miközben néhány fontos kérdés, magvas gondolat is elhangzott.

PSG Ogli és Tuvic Aleksandra a tengerparton

Fotó: TV2 / TV2

Tuvic Aleksandra észrevette, hogy milyen meleg a tenger, mire PSG Ogli így válaszolt: "Nem tudom, én ezen sokat szoktam gondolkodni, hogy a tenger miért ilyen meleg, meg hogy miért nem olvad el a víz, azon is szoktam sokat gondolkodni".

Gondolatmenetét a stúdióban is folytatta:

Számomra teljesen érthetetlen dolog az, hogy a víz miért nem olvad el,

hisz ha Magyarországon esik az eső, az nem marad ott. Az elolvad, felszívja a nap... Ezt még nem tudtam megfejteni, úgyhogy ezen még kicsit thinkingelnem kell" – magyarázta. Nézze meg az emlékezetes jelenetet!

PSG Ogli a Dancing with the Starsban is szerepel

PSG Ogli hamarosan a Dancing with the Stars ötödik évadában is színpadra lép, szombaton már táncosként is láthatják a TV2 nézői. A valóságshow-szereplő partnere a korábbi szezonokban már látott Szőke Zsuzsanna lesz, aki egy instagramos kérdezz-felelek során nyilatkozott új párjáról.

"Az elején, mikor megtudtam, hogy Olivér lesz a partnerem, akkor úgy voltam vele, hogy atyaúristen, mivel áldottak már meg megint idén? Viccet félre téve ez az első hét után sokat javult. Látom, hogy Olivér tényleg odateszi magát, jár a próbákra, szerintem élvezi is a dolgot, úgyhogy én már most nagyon örülök. Olivér jó diák, úgyhogy hallgat rám hál' istennek" – mondta az ötszörös latin tánc magyar bajnok és show-tánc világbajnok.

Szőke Zsuzsanna és PSG Ogli a Dancing with the Stars sajtóeseményén

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Instagram-sztorijában maga PSG Ogli is megjelent, aki az is elmondta, hogy miért vállalta a Dancing with the Starst: "Én is örülök, hogy Zsuzsit kaptam. Szerintem a többieket elnézve ő a legjobb, akit kaphattam volna. Hálás vagyok a sorsnak, hogy Zsuzsit kaptam.

A Dancinggel egyébként az a célom, hogy ugyan eddig csak a komolytalan énemet tudtam megmutatni, azonban mindenféleképpen szeretném a komoly énemet is, mert van az is.

Van normális oldalam, nemcsak a bugyuta, hülye gyerek" – állította.