PSG Ogli 8 millió forintért foglalt luxusvillát Ibizán, a szettjére is milliókat költött a születésnapján

A Kőgazdag fiatalok szereplője, a PSG Ogliként ismert Papp Olivér az előző évadban is hatalmas bulit szervezett magának, amelyre meghívta a többi szereplőt is. A 23 éves Olivér ezúttal nem otthon ünnepelte a születésnapját, hanem Ibizára szervezte a bulit, ahová természetesen Tuvic Szandi is vele tartott. Egy ruhát akart venni a Louis Vuittonban a nagy napra, de a barátja megszólta.

"Milyen Louis? Tesó, légy szíves! Már minden pesti proli ott vásárol. Legyél már férfi, és menjünk be a Diorba venni egy normális szettet! Annyira lejárt már a Louis, hogy jujj! Oda már ciki bemenni..." – szólt rá határozottan Szandi.

Mindenképp szeretnék venni egy szettet magamnak: ing, alsó, cipő, amit találok. Egy ilyen 2–2,5 millió forintot szánok rá

– mondta a szülinapi öltözék kapcsán Olivér, akinek viszont sikerült túllépnie a keretét.

Hárommillió forintot költöttem. Kicsit túlszaladtam, nem így szerettem volna, de a szülinapi szett, az szülinapi szett!

- mondta a műsor egyik legnépszerűbb szereplője. A TV2 sztárja egy hatalmas pálmafákkal teli, óriási, medencével rendelkező villát foglalt le a bulira Ibizán. "Megérkeztünk a villába, iszonyatosan komoly, iszonyatosan luxus, hozzám méltó, jó helyet foglaltam! Ennek a villának az ára 8 millió forint volt, látszik is, hogy nem egy középszerű villáról van szó"– dicsekedett az adásban.