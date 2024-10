Kiderült, mi van Radics Gigi és Oláh Gergő között - videó

Ma este véget ér a Sztárban sztár All Stars a TV2 műsorán, és kiderül, ki lesz az elmúlt évtized legsokoldalúbb előadója. Az esete folyamán a négy versenyző, Gubik Petra, Puskás Peti, Peter Srámek és Oláh Gergő, akik döntőbe jutottak a Sztárban sztár jubileumi évadában kétszer állnak színpadra. Mind a négyen egy-egy szóló és egy duett produkcióval készülnek a döntőre, hogy előadásukkal lenyűgözzék a zsűrit és a nézőket.

Oláh Gergő a döntőben Radics Gigivel énekelt duettet

Fotó: TV2

Az első fellépő Oláh Gergő volt, aki Radics Gigivel állt színpadra és Emilio bőrébe bújva énekelte a Ne nézz vissza rám! című slágert. Azonban meglepő dolog derült ki róla és duettpartneréről, Radics Gigiről, amit az énekesnő árult el a felkészülés során. Radics Gigi ugyanis büszkén kijelentette, hogy rokoni kapcsoaltban áll az énekessel, mégpedig unokatestvérek, ami azt jelenti, hogy szüleik testvéri kapcsolatban állnak egymással.

Stohl András a produkció után ugratta is a párost, ha valóban egy család, akkor ő is szeretne még egy helyet magának köztük, mert nagyon jó lehet a kapcsolatuk. A színpadon állva Radics Gigi elmondta, hogy sajnos nincs túl sok idejük egymásra a hétköznapokban, ritkán találkoznak, hiszen Oláh Gergő is családapa, neki is van egy kislánya, és nagyon sok dolguk van, de szeretnének többször találkozni a jövőben, sőt, megbeszélték, hogy közös dalt is készítenek a közel jövőben.