Rákbeteg a népszerű sorozat színésznője

A 2005 márciusában indult The Office, vagyis A hivatal című sorozat a mai napig nagyon népszerű a nézők körében, a szereplők egy része pedig a mai napig tartja a kapcsolatot egymással. A Pam Beesley-t játszó Jenna Fischer Instagramon is mindig tájékoztatja a követőit arról, hogyan alakul az élete, azonban az utóbbi időben kevésbé volt aktív, ugyanis próbálta eltitkolni, hogy komoly rákbeteg, és a rák egy agresszív fajtája támadta meg a szervezetét. Fischert mellrákkal diagnosztizálták korábban, kezelése ideje alatt parókát és sapkát hordott, hogy titokban tartsa a dolgot, mára azonban már tünetmentes, és jók az eredményei, erről ő maga számolt be a közösségi oldalán.

A hivatal népszerű színésznője nemrég vallotta be, hogy rákbeteg

Fotó: AFP/2017 Getty Images/Nicholas Hunt

Október a mellrák elleni tudatosság hónapja. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen bejelentést fogok tenni, de itt vagyunk.

Tavaly decemberben első stádiumú tripla pozitív mellrákot diagnosztizáltak nálam. Műtét, kemoterápia és sugárkezelés befejezése után rákmentes lettem" - kezdte bejegyzésében Jenna Fischer, A hivatal színésznője, aki hosszas nyilatkozatot is mellékelt legújabb Instagram-posztjához, melyben hosszabban is részletezte, min ment keresztül az elmúlt egy évben.

Fischer a kezdetekről is beszámolt, elmondta, hogy csak egy rutin mammográfiai vizsgálatra készült, majd a nem túl jó eredmények után egy ultrahangvizsgálat is kimutatta a bal mellében lévő tumort, és tavaly decemberben első stádiumú, háromszorosan pozitív mellrákot diagnosztizáltak nála.

A színésznő szerint ez a fajta rákbetegség „agresszív”, de jól kezelhető. Januárban lumpektómiát végeztek rajta, ami egy olyan műtétet, amelynek során eltávolítják a mellszövet egy részét. Ő azonban biztosra akart menni, hogy a rák nem terjedt tovább a testében, ezért vállalta, hogy februárban kemoterápián, majd júniusban sugárkezelésen vesz részt. Mind emellett folyamatosan „Herceptin-infúziókat és napi adag tamoxifent” kapott.

Örömmel mondhatom, hogy remekül érzem magam

- folytatta beszámolóját Jenna Fischer, aki mindent megtett azért, hogy minél hamarabb meggyógyuljon, ugyanis van egy 10 és egy 13 éves gyereke, akik miatt tudta, hogy ki kell tartania, és át is segítették egymást ezen az időszakon, hiszen családjuk és környezetük is rengeteget segített nekik ebben - írja a The Guradian.