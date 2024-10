Szétverték és felgyújtották a gitárokat, a közönség döbbenten nézte

A színpadi tombolásnak rengeteg oka lehet: drog, iszonyatos mennyiségű szesz, magánéleti problémák, zenekaron belüli konfliktusok, labilis idegrendszerű frontember, gitáros, basszusgitáros, rossz hangosítás, rosszul reagáló közönség, erőszakos biztonsági emberek. Természetesen a zenélés nemcsak pénzkereset, hanem az önkifejezés egyik módja – és van, akinél egy hangszer összetörése a művészi szabadság és önkifejezés része. Miközben szól, a rock, a punk, a közönség szórakozik, és persze sokszor a gitárok dobálás, felgyújtása már tudatos showelem volt.

Rock és show: Jimi Handrix veri épp szét a gitárt 1968-ban

Fotó: Northphoto

A Mötley Crüe együttesről szóló Mocskos rock’n’roll című filmben egy adott ponton azt nyilatkozza egy szakmabeli, hogy sok együttes azért csinál botrányt, mert úgy érzik a tagok, hogy egy rendes rockegyüttesnek kell néha ilyen felhajtás (és mellé a sajtómegjelenés), de a Mötley Crüe tagjai nem ilyenek voltak: ők természetes módon voltak suttyók, és nem menedzseri parancsra okoztak közfelháborodást. Hogy így volt-e, vagy csak a filmben van így, azt innen nem lehet megítélni, mindenesetre sok rockzenekar tört gitárokat, erősítőket a színpadon.

Pete Townshed

Fotó: NORTHFOTO

Abban a rockerek is egyetértenek, hogy a gitárösszetörés Pete Townshenddel és a Who együttessel kezdődött, nem véletlenül került fel az eset Rolling Stone magazin „50 pillanat, amely megváltoztatta a rock and rollt” listájára. Egy Rickenbacker gitárt zúzott szét a frontember a Railway Tavernben, 1964 szeptemberében (majd utána többször). Itt egy videó emlékezetes rombolásairól.

Rock és szétvert gitárok

Amikor először tört egy gitárt a színpadon, alapvetően egy kisebb baleset következménye volt: a Rickenbacker véletlenül megrepedt, majd Pete Townshend úgy döntött, hogy szétveri a hangszert. A közönség mámoros reakciója miatt később többször érezte úgy, hogy a gitártörés remek színpadi showelem, a nézők jó része imádja, így később rákapott ennek az ízére: Townshend csak 1967-ben több mint 35 gitárt tört össze. Főleg régebben volt jellemző ez a tombolás, a hedonista rocksztárok szinte istenszerű figurák voltak, akik jobbára büntetlenül cselekedtek - vagy legalábbis úgy érezték, bármit megtehetnek.