Sírva kértek segítséget a súlyos balesetet szenvedett színésznőnek a Jóban Rosszban szereplői - videó

Ahogy mi is megírtuk, súlyos autóbalesetet szenvedett a Jóban Rosszban színésznője és ötéves kisfia, akiknek az életéért még most is küzdenek az orvosok. Sallai Nóra és gyereke éppen egy családi látogatásról tartottak hazafelé múlt pénteken, amikor a tragikus ütközés történt. Egykori kolléganői most sírva kérik az emberek segítségét.

A Jóban Rosszban egykori színésznőjének és kisfiának tragikus autóbalesetéről kolléganője, Bogdányi Titanilla számolt be, aki a hétvégén megrázó bejegyzést tett közzé a saját Instagram-oldalán, melyben aggódva kérte követőit, hogy imádkozzanak ők is kolléganője és gyereke életéért. A szóban forgó színésznő kilétéről személyiségi jogi okokból eleinte többet nem árultak el, csak azt, hogy a TV2 Jóban Rosszban című sorozatának egykori szereplője. További részleteket még Bogdányi Titanilla sem volt hajlandó elárulni a 44 éves színésznő családja érdekében, végül kiderült, hogy Sallai Nóráról, a sorozat egykori Mónika nővéréről van szó. Sallai Nóra színésznő autója a baleset után

Fotó: Tények A kilétét nem más fedte fel, mint Csonka András, aki a saját közösségi oldalán kért tegnap este segítséget, ugyanis Sallai Nóra annyira sok vért veszített, hogy irányított véradást szerveztek a megsegítése érdekében. Egykori kolléganői, Kárpáti Rebeka és Réti Adrienn a TV2 reggeli műsorában, a Mokkában szólaltak meg a történtekről, azonban a részletekbe nem mentek bele, hanem az emberek segítségét szeretnék kérni, hogy imádkozzanak Sallai Nóráért és kisfiáért, másrészt aki teheti, kérik, adjon vért, mert tényleg életet menthet vele. Tegnap öt órakor írt a színházunk, a Játékszín egy kör e-mailt, ami mindnyájunkat lesokkolt. Ahogy elolvastuk, tudtuk, hogy mindenképpen cselekednünk kell. Országos szinten elindult a véradás. Fontos hangsúlyozni, hogy ez most S.O.S. kellene, mert tényleg életmentő” - mondta a Mokka stúdiójában Kárpáti Rebeka. "Amellett, hogy vért adunk, ki-ki a saját hite szeirnt meditáljon, energiát küldjön, bármit. Szerintem erre ilyenkor nagyon nagy szükség van” - tette hozzá Réti Adrienn. Majd Kárpáti Rebeka még elmondta a műsorban, hogy bár ő és Sallai Nóra nem forgattak együtt a sorozatban, ugyanis nem volt közös jelentük, de ismeri őt és nagyon tehetséges, pozitív nőnek tartja. Másrészt a színház felhívása után szinte mindenki azonnal tudta, hogy össze kell fogni ebben a helyzetben, hiszen ők egy csapat, és nagyon szeretnének valahogyan segíteni a színésznőn és családján. Nagyon szép családja van Nórinak, biztos, hogy most is ott vannak vele, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy felépüljenek” - zárta Kárpáti Rebeka a TV2 műsorában.

