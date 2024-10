Itt vannak a legfrissebb részletek a brutális autóbalesetben megsérült Sallai Nóráról és kisfiáról

A durva autóbaleset pénteken, Alsónémediben történt, az érintettje a 44 éves színésznő és 5 éves kisfia, akik éppen egy családi látogatásról tartottak hazafelé. Sallai Nóra és gyereke egy szürke Opelben utaztak, és épp egy mellékutcáról kanyarodtak ki a Haraszti útra. Az ott haladó BMW sofőrje azonban olyan sebességgel haladt, hogy hiába próbálta elrántani a kormányt, amikor észrevette a kanyarodó járművet, így is hatalmas erővel nekiütközött. A becsapódás következtében a színésznő Opelje felborult, ő és kisfia pedig az autó roncsai alá szorultak. A BMW utasai egy 18 és egy 21 éves fiatal voltak, ők kevésbé sérültek, saját lábukon szálltak ki a járműből, de végül a mentők őket is kórházba vitték. Állapotuk azóta is válságos, ezt most kollégája, Csonka András is megerősítette, és ő volt az is, aki felfedte a színésznő valódi kilétét.

Sallai Nóra autója durván összetört a balesetben

Fotó: TV2

Úgy tudom, hogy nem javult a helyzet, sőt a válságos állapot fennáll. Aki nem tud vért adni, az is küldjön energiát és imádkozzon hite szerint értük.

Elképesztő, ahogy az ember belegondol: mész haza, és egy pillanat alatt összeomlik az életed, megváltozik körülötted minden, és az életedért küzdenek, meg a gyereked életéért, hihetetlen az egész" - nyilatkozta megtörten Bochkor Gábor reggeli műsorában.

Sallai Nóra kollégái kétségbeesetten kértek segítséget

A baleset múlt hét pénteken történt, de csak napokkal később, hétfő este fedték fel, hogy ismert színésznőről, Sallai Nóráról van szó. Arról, hogy a balesetben érintett személy a Jóban Rosszban színésznője, arról Bogdányi Titanilla számolt be, ugyanis a hétvégén megrázó bejegyzést osztott meg a saját Instagram-oldalán, melyben aggódva kérte követőit, hogy imádkozzanak ők is kolléganője és kisfia életéért. A posztban elárulta, hogy súlyos autóbaleset áldozatai lettek, jelenleg is az életükért küzdenek a kórházban, de a kilétéről személyiségi jogi okokból akkor még többet nem árultak el.

A színésznő elmondta, hogy a Jóban Rosszban sorozat egykori színésznőjéről van szó, és állapotáról annyit közölt, hogy kritikus és továbbra is küzdenek érte az orvosok.

Jelenleg is élet-halál között lebeg... Nehéz mit mondanom, és nem is szeretnék többet, tekintettel kell lennem a családjára. De innen is kérek mindenkit, mondjanak el érte egy imát"

- mondta Bogdányi Titanilla, aki először szólalt meg Sallai Nóra kollégái közül.