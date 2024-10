A Sallai Nórával ütköző BMW utasának rokona magyarázkodik helyette, újabb részletek derültek ki

Az egész országot megrázta a színésznő súlyos autóbalesetének híre, és szinte egy emberként fogtak össze az emberek Sallai Nóráért és ötéves kisfiáért, aki végül a kórházban belehalt a sérüléseibe. A Jóban Rosszban egykori Mónika nővére és fia életveszélyes sérüléseket szereztek az ütközés során, több helyszínen is irányított véradást szerveztek a megmentésükért. A tragikus autóbaleset múlt héten, szeptember 27-én, Alsónémediben történt, az érintettje a 44 éves színésznő és 5 éves kisfia, akik éppen egy családi látogatásról tartottak hazafelé. Sallai Nóra és gyereke egy szürke Opelben utaztak kora este, és épp egy mellékutcáról kanyarodtak ki a Haraszti útra, amikor a száguldó BMW nekikütközött, felborította az autójukat, és mindketten súlyosan megsérültek.

Sallai Nóra autója a baleset után. A színésznő ötéves kisfia nem élte túl a sérüléseit

Fotó: TV2

Sokan találgatják, hogy vajon mi vár a színésznőre, ha magához tér, és kérdéses az is, hogy a nyomozás során felelősnek találják-e őt is a balesetben, vagy csak a száguldó BMW sofőrjét. Már több szakértő is megszólalt azzal kapcsolatban is, hogy Sallai Nóra vétkes lehetett-e az ütközés miatt, amikor balra kanyarodott az alárendelt útról, azonban legtöbben a BMW sofőrjét hibáztatják, hiszen a gyorshajtás nagy mértéke valószínűbb, hogy őt teszi felelőssé.

Az is kiderült, hogy a száguldozó sofőr nem tulajdonosa az autónak, hanem az utasa, Kevin az, aki az eset óta bujkál, és a hírek szerint nagy fájdalmai is vannak, mivel eltörött a combcsontja. A BMW-t vezető Rikárdó a tulajdonos barátja, neki agyrázkódása lett a balesetben, többet róla nem tudni azóta sem. Most Kevin nagynénje, Erzsébet szólalt meg arról, unokaöccse hogyan viseli a történteket és hogyan történhetett meg velük ez a tragédia.

Nagyon rossz az állapota lelkileg és fizikailag is, hiszen egyrészt megviseli a kisfiú halála, másrészt a balesetben eltört a lába. Komoly fájdalmai vannak, nem tud járni. Sajnálja a történteket.

A baleset közvetlen előzményéről elmondta, hogy nem látta a művésznő érkező autóját.

"Ha látja, biztos szól Rikárdónak, hogy álljon meg!"

- magyarázkodott Erzsébet, aki az eset óta már találkozott a fiatal férfivel, a lakásán látogatták meg családjával. A nő szerint jóravaló, becsületes ember az unokaöccse, aki mindig sokat dolgozott a pénzéért, nem élt kicsapongó életet.

Az unokaöcsém most fél, de ezen nem is csodálkozom. Ki ne félne egy ilyen baleset után?

Az interneten bárki elolvashatja, hogy a kommentelők miket írnak a fiúknak címezve" - mondta a BMW tulajodnosának nagynénje, aki végül magyarázkodni kezdett Kevin helyett, aki egyébként teljesen összetört az eset után a nő elmondása szerint.

Kevin mindennek ellenére szeretne bocsánatot kérni a gyászoló családtól. Osztozik a fájdalmukban

- mondta a nő a Bors érdeklődésére, aki Dunaharasztiban él, családja másik fele azonban Alsónémediben. A lapnak azt is elmondta, hogy a család Erdélyből, pontosabban Ozsdoláról származik, és azért jöttek át Magyarországra, hogy mezőgazdasági munkákat vállaljanak.