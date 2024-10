Újabb részletek derültek ki Sallai Nóra balesetéről - hat kamera rögzítette a tragédiát

A tragikus autóbaleset szeptember 27-én, Alsónémediben történt, a 44 éves színésznő és 5 éves kisfia éppen egy családi látogatásról tartottak hazafelé. Sallai Nóra és gyereke egy szürke Opelben utaztak, és egy mellékutcáról kanyarodtak ki a Haraszti útra. Az ott haladó BMW sofőrje azonban olyan sebességgel haladt, hogy hiába próbálta elrántani a kormányt, amikor észrevette a kanyarodó járművet, így is hatalmas erővel nekiütközött. A becsapódás következtében a színésznő autója felborult, ő és kisfia pedig az autó roncsai közé szorultak. A BMW utasai egy 18 és egy 21 éves fiatal voltak, ők kevésbé sérültek, saját lábukon szálltak ki a járműből, de végül a mentők őket is kórházba vitték.

A Blikk információi szerint téves információk keringenek a BMW utasairól, egy informátor ezeket próbálja tisztázni.

Sallai Nóra autója a baleset után. A színésznő ötéves kisfia nem élte túl a sérüléseit

Fotó: TV2

"Rengeteg információ terjedt el Sallai Nóra autóbalesetéről, amelyek közül számos helytelen" - mondta el egy informátor, aki szerint a sportkocsiban nem utazott nyolc ember és azt is mondta, hogy senki nem menekült el a helyszínről. Szerinte az is téves információ, hogy a sofőr vagy utasa részegek lettek volna, illetve büntetett előéletű lenne bármelyikük is, és az autó vezetője sosem volt eltiltva a vezetéstől sem.

Hat kamera rögzítette a balesetet, legalábbis az esetet vizsgáló rendőrség ennyi felvételt vizsgált meg,

melyeket az utcai térfigyelő, autóban működő és házakon elhelyezett biztonsági kamerák rögzítettek - mondta az informátor, aki szerint a BMW sofőrjét és utasát jelenleg a hatóságok még nem gyanúsítják semmivel, de még folyik a nyomozás és vizsgálják, valóban gyorsan hajtott-e és pontosan milyen sebességgel érkezett a védett útvonalon.

Sallai Nóra a Jóban Rosszban színésznője volt, Mónika nővért alakította

Fotó: TV2 / TV2

A tragédiáról készült, nyilvános felvételeken az látszik, ahogy Sallai Nóra autójával, egy Opel Merivával egy alárendelt útvonalról kanyarodott balra Alsónémediben a Haraszti utcára, mely főútvonal. Akkor érkezett oda a BMW is, amelynek a sofőrje próbálta elrántani a kormányt, de akkor már hiába, így az ütközést nem tudták elkerülni. Azóta is sokan vitatkoznak a helyzeten, hogy a színésznőnek kötelessége lett volna elsőbbséget adni, ezt vajon a tőle elvárható módon megtette-e, és ha a megengedettnél sokkal gyorsabban érkezett a másik autó, az Sallai Nórának megtévesztő volt-e, vagy mindkét sofőr felelőssége megállapítható, és osztott felelősség terheli-e őket.