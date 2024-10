Csonka András megszólalt Sallai Nóra állapotáról

Csonka András újabb híreket közölt a kisfiával együtt balesetet szenvedett színésznőről, a Jóban Rosszban sorozatban is látott Sallai Nóráról. Korábban a színész volt, aki irányított véradáshoz kért segítséget, így elsőként árulta el a színésznő nevét – szerdán pedig a Bochkorban című reggeli műsorban mondta el, mit tud az állapotáról.

Fotó a baleset helyszínéről: Sallai Nóra autója a karambol után

Fotó: Tények / Tények

Úgy tudom, hogy nem javult a helyzet, sőt a válságos állapot fennáll.

Aki nem tud vért adni, az is küldjön energiát és imádkozzon hite szerint értük. Elképesztő, ahogy az ember belegondol: mész haza, és egy pillanat alatt összeomlik az életed, megváltozik körülötted minden, és az életedért küzdenek, meg a gyereked életéért, hihetetlen az egész" – nyilatkozta megtörten.

Mit lehet tudni Sallai Nóra balesetéről?

A Jóban Rosszban színésznője és ötéves fia életveszélyes állapotban kerültek az intenzív osztályra: szemtanúk szerint a kisfiút már a helyszínen többször újra kellett éleszteni, édesanyja életét pedig valószínűleg az mentette meg, hogy egy 15 éves lány stabil oldalfekvésbe helyezte, miután vért köhögött. Sallai Nóra egy ideig még magánál volt, de megszólalni nem tudott.

A legújabb információk szerint a Sallai Nóra autójával ütköző kocsit állítólag részegen vezette a sofőr, a szörnyű karambolról egyébként videó is készült. A kocsiban a megengedettnél többen, egyes állítások szerint akár nyolcan is ültek, a karambol után többen elszaladtak, otthagyták a helyszínt.

Nem égtek az autó fényszórói, ezért nem lehetett jól látni a több mint 100 kilométer per órás sebességgel közeledő sportkocsit – derült ki a Tények Plusz adásából. Az újabb információk szerint a kocsit egy 21 éves fiú vezette, neki agyrázkódása lett a baleset után. Mellette egy 18 éves barátja utazott, ő combcsonttörést szenvedett.

A Jóban Rosszban egykori színésznőjének és kisfiának tragikus autóbalesetéről eredetileg kolléganője, Bogdányi Titanilla számolt be, aki a hétvégén megrázó bejegyzést tett közzé a saját Instagram-oldalán, amelyben aggódva kérte követőit, hogy imádkozzanak ők is kolléganője és a gyereke életéért. A szóban forgó színésznő kilétéről személyiségi jogi okokból eleinte többet nem árultak el, csak azt, hogy a TV2 Jóban Rosszban című sorozatának egykori szereplője. Végül Csonka András bejegyzéséből derült ki, hogy Sallai Nóráról, a sorozat egykori Mónika nővéréről van szó, aki továbbra is kritikus állapotban van a baleset következtében.