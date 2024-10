Szeretett "vagánykodni" ismerőse szerint az a sofőr, aki Sallai Nórával ütközött

A 44 éves színésznő súlyos autóbalesetének híre mindenkit megrázott, és szinte egy emberként fogtak össze az emberek Sallai Nóra és ötéves kisfia érdekében, aki végül a kórházban belehalt a sérüléseibe. A Jóban Rosszban egykori Mónika nővére és fia életveszélyes sérüléseket szereztek az ütközés során, több helyszínen is irányított véradást szerveztek a megmentésükért, azonban a színésznőre így is számos műtét vár, életéért jelenleg is küzdenek az orvosok.

Sallai Nóra színésznő autója a baleset után

Fotó: Tények

A tragikus autóbaleset múlt héten, szeptember 27-én, Alsónémediben történt, az érintettje a 44 éves színésznő és 5 éves kisfia, akik éppen egy családi látogatásról tartottak hazafelé. Sallai Nóra és gyereke egy szürke Opelben utaztak kora este, és épp egy mellékutcáról kanyarodtak ki a Haraszti útra, amikor a száguldó BMW nekikütközött, felborította az autójukat, és mindketten súlyosan megsérültek. A gyorshajtó sofőrről és utasáról időközben több részlet is kiderült, azóta rokonaiknál bujkálnak, ugyanis félnek a népharagtól.

Az is kiderült, hogy a száguldozó sofőr nem tulajdonosa az autónak, hanem az utasa, a 18 éves Kevin az, aki az eset óta bujkál, és a hírek szerint nagy fájdalmai is vannak, mivel eltörött a combcsontja. A BMW-t vezető Rikárdó a tulajdonos barátja, neki agyrázkódása lett a balesetben. Mindketten erdélyi származásúak, de sokat tartózkodnak Magyarországon, azon belül is Dunaharasztiban vagy Alsónémediben, ahol családjuk is él. Legutóbb Kevin nagynénje, Erzsébet magyarázkodott a férfiak helyett, azóta sem nyilatkozott a család.

Most újabb információk derültek ki a BMW tulajdonosáról és a sofőrről, például az, hogy sok időt töltenek együtt, mivel rokoni kapcsolatban állnak, mind a ketten mániákusan rajonganak a BMW típusú autókért, és gyakran cserélgetik is azokat. Ezenkívül gyakran vállalnak utasszállítást Erdélyből Magyarországra.

A fiatal sofőrről kiderült, hogy már saját családja is van, maga is édesapa, egy neve elhallgatást kérő ismerőse beszélt róla, aki szerint a fiatal Rikárdó tisztes családapa, akiről egy rossz szót nem tud mondani.