Sallai Nóra állapotáról újabb hírek érkeztek, Dudás Miki édesapját kegyetlenül megverték

Sallai Nóra súlyos balesetet szenvedett

Az egész országot megrázta a hír, mikor múltét pénteken kiderült, hogy a Jóban Rosszban színésznője és ötéves kisfia súlyos balesetet szenvedtek Alsónémediben. A színésznő és gyereke egy szürke Opelben utaztak, és épp egy mellékutcáról kanyarodtak ki a Haraszti útra. Az ott haladó BMW sofőrje azonban olyan sebességgel haladt, hogy hiába próbálta elrántani a kormányt, amikor észrevette a kanyarodó járművet, így hatalmas erővel nekiütközött.

Sallai Nóra pénteken szenvedett súlyos balesetet

Fotó: Csiky Gergely Színház

Sallai Nóra és kisfia felépüléséért szorít az egész ország

Sallai Nóra és kisfia két külön kórházban fekszenek az intenzív osztályon. Állapotuk kritikus, ezért irányított véradást is szerveztek számukra. A színésznő férje, Bence a tragédia után annyira összetört, hogy állítólag még a munkájával is felhagyott. Azonban nemcsak ő, de kollégái, több hazai sztár megrendült, és mindannyian abban bíznak, hogy a színésznő minél előbb felépül. Sallai Nóra egyébként fejlődési rendellenességgel, pitvari sövényhiánnyal született, amit még korábban meg kellett operálni. Felnyitották a mellkasát, a húszcentis heg pedig azóta is emlékezteti a történtekre és az azt követő borzalmas időszakra a színésznőt.

Az Origónak egy orvos is megszólt a gyerekkori betegségéről, amiről itt tud bővebben olvasni.

