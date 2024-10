Új hírek érkeztek Sallai Nóra állapotáról - videó

A tragikus autóbaleset szeptember 27-én, Alsónémediben történt, a 44 éves színésznő és 5 éves kisfia éppen egy családi látogatásról tartottak hazafelé. Sallai Nóra és gyereke egy szürke Opelben utaztak, és egy mellékutcáról kanyarodtak ki a Haraszti útra. Az ott haladó BMW sofőrje azonban olyan sebességgel haladt, hogy hiába próbálta elrántani a kormányt, amikor észrevette a kanyarodó járművet, így is hatalmas erővel nekiütközött.

A színésznő autója a baleset után

Fotó: Tények

A becsapódás következtében a színésznő autója felborult, ő és kisfia pedig az autó roncsai közé szorultak. A BMW utasai egy 18 és egy 21 éves fiatal voltak, ők kevésbé sérültek, saját lábukon szálltak ki a járműből, de végül a mentők őket is kórházba vitték, egyiküknek agyrázkódása, másikuknak combcsonttörése lett, az eset óta bujkálnak.

Nemrég már érkeztek biztató hírek Sallai Nóra állapotáról, aki már magától lélegzett gép segítsége nélkül, és néha az egyik szemét is kinyitotta. Most a Tények új információkat szerzett a színésznő férjétől, aki elmondta, hogy már meg is mozdult az ágyon, azonban még mindig súlyos az állapota, nincs magánál. Az ütközés után kisfia, Bende is kórházba került, azonban ő később belehalt a sérüléseibe.

Sallai Nórát illetően egyelőre várakoznak az orvosok, hiszen csak azt követően lehet bármit megmondani, ha a színésznő végre magához tér. Az orvosok majd ezután tudják felmérni a további sérüléseket, a meglévőek súlyosságát, és hogy mire hogyan reagál. Ezután lehet folytatni a kezelését, kiírni az esetleges újabb operációkat és a rehabilitációt.

A TV2 hírműsora a BMW sofőrjéről is közölt újabb információkat, most egy újabb rokona mentegette a gyilkos sofőrt. A BMW tulajdonosa Kevin és rokona, Rikárdó az eset óta családjuknál bujkálnak, de több információ is kiderült róluk. Mindketten Erdélyből származnak, de sok időt töltenek Magyarországon rokonaiknál és munkát is szoktak itt vállalni, valamint BMW-ket adnak, vesznek és sofőrködni is szoktak. Családjuk szerint nem szoktak szabálytalankodni vagy felelőtlenül vezetni.