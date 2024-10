Aláírásgyűjtést indít a Jóban rosszban színésze Sallai Nóra miatt - videó

Mint írtuk, szeptember 27-én súlyosan megsérült a Jóban Rosszban egykori színésznője ötéves kisfia egy tragikus autóbaleset következtében. Kollégái egy emberkét fogtak össze Sallai Nóra megsegítésére, több helyen is irányított véradást szerveztek a részére, és rengetegen részt is vettek. Kembe Sorel-Artúr az elsők között reagált a történtekre, már akkor is nagyon feldúlt volt, és a tettek mezejére akart lépni, most újabb ötlettel állt elő.

