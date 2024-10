Szemtanúk: elszöktek a Jóban Rosszban színésznőjének balesetét okozó férfiak

Ahogy mi is megírtuk, súlyos autóbalesetet szenvedett a Jóban Rosszban színésznője és ötéves kisfia, akiknek az életéért még most is küzdenek az orvosok. Sallai Nóra és gyereke éppen egy családi látogatásról tartottak hazafelé múlt pénteken, amikor a tragikus ütközés történt. Állítólag egy 18 éves fiatal vezette más autóját: többen is lehettek a kocsiban, de eltűntek.

A Jóban Rosszban egykori színésznőjének és kisfiának tragikus autóbalesetéről kolléganője, Bogdányi Titanilla számolt be, aki a hétvégén megrázó bejegyzést tett közzé a saját Instagram-oldalán, melyben aggódva kérte követőit, hogy imádkozzanak ők is kolléganője és gyereke életéért. A szóban forgó színésznő kilétéről személyiségi jogi okokból eleinte többet nem árultak el, csak azt, hogy a TV2 Jóban Rosszban című sorozatának egykori szereplője. További részleteket még Bogdányi Titanilla sem volt hajlandó elárulni a 44 éves színésznő családja érdekében, végül kiderült, hogy Sallai Nóráról, a sorozat egykori Mónika nővéréről van szó. Sallai Nóra színésznő autója a baleset után

Fotó: Tények A Bors úgy értesült, hogy bár az anyósülésen utazó férfi, egy bizonyos Kevin volt az autó tulajdonosa, azonban a kocsit a mindössze 18 éves Rikárdó vezette. A lapnak több helybéli is azt mondta, hogy a baleset idején az autóban többen is ültek, ők azonban a helyszínelés idején már nem tartózkodtak a helyszínen. Sokan azt is említették, hogy Rikárdónak már korábban is voltak veszélyes dolgai, egyesek szerint a vezetéstől is eltiltották. A lap az üggyel kapcsolatban felkereste a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik elárulták: a baleset idején mind a két sofőr érvényes engedéllyel vezetett: "A pénteken, Alsónémedi területén történt balesetben érintett járművezetők mindketten rendelkeztek érvényes vezetői engedéllyel" - mondta Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A cikk folytatódik, lapozzon!

