Kiderült, hibázhatott-e a balesetben Sallai Nóra - videó

Ha igaz, hogy 50 helyett 130-cal jött lakott területen belül a BMW, és nagyon nagy távolságban volt a kikanyarodáskor az Opeltől, a színésznőtől, akkor a helyes jogi megoldás erre az ügyre, az az, hogy a színésznő ugyan formailag megsértette a BMW elsőbbségét, de nem volt gondatlan és a színésznő ártatlan! Nem felel ezért a balesetért" - jelentette ki egyértelműen a szakértő a véleményét Sallai Nóra felelősségéről a halált okozó balesetben.

Sallai Nóra autója a baleset után

Fotó: TV2

Sallai Nóra súlyos autóbalesete

Az egész országot megrázta a színésznő súlyos autóbalesetének híre, és szinte egy emberként fogtak össze az emberek Sallai Nóráért és ötéves kisfiáért. A Jóban Rosszban egykori Mónika nővére és fia életveszélyes sérüléseket szereztek az ütközés során, több helyszínen is irányított véradást szerveztek a megmentésükért. A tragikus autóbaleset múlt héten, szeptember 27-én, Alsónémediben történt, az érintettje a 44 éves színésznő és 5 éves kisfia, akik éppen egy családi látogatásról tartottak hazafelé. Sallai Nóra és gyereke egy szürke Opelben utaztak kora este, és épp egy mellékutcáról kanyarodtak ki a Haraszti útra.

Az ott haladó BMW sofőrje azonban olyan sebességgel haladt, hogy hiába próbálta elrántani a kormányt, amikor észrevette a kanyarodó járművet, így is hatalmas erővel nekiütközött. A becsapódás következtében a színésznő Opelje felborult, ő és kisfia pedig az autó roncsai alá szorultak. A BMW utasai egy 18 és egy 21 éves fiatal voltak, ők kevésbé sérültek, saját lábukon szálltak ki a járműből, de végül a mentők őket is kórházba vitték. Állítólag többen is utazhattak a sportkocsiban, de közülük az ütközés után többen is elmenekültek a helyszínről. A baleset a BMW sofőrjének felelőtlensége miatt történt, ugyanis az eddigi információk szerint kivilágítatlanul, több mint 100 km/h-val hajtott neki Sallai Nóráék kikanyarodó autójának, melyet egy másik autó fedélzeti kamerája is rögzített.

Az eset óta az egész ország egy emberként izgul a színésznőért és családjáért, sajnos október 7-én, hétfőn kiderült, hogy ötéves kisfia nem élte túl a sérüléseit, a kórházban nem tudták megmenteni az életét. Sallai Nóra állapotáról a férje is megszólalt, elmondása szerint kicsit javult az állapota, azonban további információk szerint még számos műtét vár rá a felépülésig.