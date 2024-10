"Az utak rémei" - ők okozták Sallai Nóra és kisfia súlyos balesetét - videó

A Jóban Rosszban egykori színésznőjének és kisfiának tragikus autóbalesetéről kolléganője, Bogdányi Titanilla számolt be, aki a hétvégén megrázó bejegyzést tett közzé a saját Instagram-oldalán, melyben aggódva kérte követőit, hogy imádkozzanak ők is kolléganője és gyereke életéért. A szóban forgó színésznő kilétéről személyiségi jogi okokból eleinte többet nem árultak el, csak azt, hogy a TV2 Jóban Rosszban című sorozatának egykori szereplője. Végül kiderült, hogy Sallai Nóráról, a sorozat egykori Mónika nővéréről van szó, aki most is kritikus állapotban van a baleset következtében.

Borzalmas karambol után került kórházba Sallai Nóra és kisfia

Fotó: Bors

A TV2 Tények riportja szerint egy 15 éves lány mentette meg a színésznő életét, Sallai Nóra azóta is az intenzív osztályon van. A lány épp a barátaival beszélgetett egy közeli játszótéren, amikor látták, mi történik. Azonnal hívták a mentőket, a diszpécser mondta neki, hogy kössék be azonnal a vérző fejsebet - szerencsére a lánynál épp volt fásli. Négy férfi tépte le a kocsi ajtaját, hogy kiszabadítsák a sebesülteket.

Fotó: TV2

A karambolt egy másik autó fedélzeti kamerája rögzítette, a Tények adásában tudja megnézni, 03.40-től látható.

A gyereket egy férfi kezdte újraéleszteni, majd egy nő átvette. A színésznő vért köhögött fel, a 15 éves lány stabil oldalfekvésbe helyezte, amíg ki nem értek a mentők. Az iskolában tanulta ezt, még a balesetet okozó fiatalnak is segített. Részletek itt.

Médiaértesülések szerint a sofőr részeg lehetett, a társaságát pedig "az utak rémeinek" hívták a környéken.

