Most először szólalt meg a brutális baleset után Sallai Nóra férje

Sallai Nóra és ötéves kisfia még szeptember 27-én szenvedtek súlyos autóbalesetet Alsónémediben. Hétfőn derült ki, hogy a színésznő kisfia meghalt a balesetben, a Dabasi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt vizsgálja jelenleg a baleset körülményeit. Ma már fekete zászló leng annak az óvodának a bejárata felett, ahova az ötéves Bende járt. A színésznő férje teljesen összetört, a baleset óta most először szólalt meg, a TV2-nek mondott néhány szót a felesége állapotáról.

A Tényekből kiderült, hogy

Sallai Nóra állapota továbbra is kritikus, de valamivel jobban van. Hónapokig eltarthat majd a rehabilitációja.

Sallai Nóra kisfiának gyilkosa évekre börtönbe kerülhet

Az eset kapcsán dr. Lichy József is megszólalt, aki szerint Sallai Nóra kisfiának gyilkosára súlyos börtönbüntetés várhat. Jelen állás szerint egy ember halálát okozta a cselekmény, ennek a büntetési tétele 1-5 évig terjedő szabadságvesztés, azonban a másik személy esetében is biztosan bekövetkezett súlyos egészségromlás, ezt 1-3 évig rendeli büntetni a Btk. Mivel itt kétrendbeli cselekményről beszélünk, az eredeti büntetési tétel felső értéke halmazati büntetésként növekedni fog, és természetesen az is befolyással lesz a büntetési tételre, ha a minősítés kétrendbeli halál okozásra módosul.

Halmazati büntetésként a bíróság már 1-7,5 évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat.

Ezt a bűncselekményt nem lehet megúszni felfüggesztett szabadságvesztéssel, gyakorlati tapasztalataim alapján 3-3,5 év környékén lehet majd a ténylegesen kiszabott szabadságvesztés mértéke" - részletezte dr. Lichy József a Story.hu-nak.

Mécsesek vannak a helyszínen

A szülők és nevelők egyaránt összetörtek Sallai Nóra kisfiának halála miatt. A tragédia helyszínén, a kereszteződésben most minden békés és nyugodt volt. A szörnyűségre mécsesek emlékeztetik az embereket, míg a fűben szívszaggató módon még mindig ott hever egy kis, sárga játékautó. A helyiek ismeretlenül is gyászolják Sallai Nóra kisfiát.

Mindenki drukkolt azért, hogy a kisfiú túlélje. Minden nap próbáltunk tájékozódni az állapotukról.

Nem ismertük őket, de mivel itt történt, nagyon megrázott minket a dolog" - mondta egy helyi lakos.