Sallai Nóra férje teljesen összetört felesége súlyos balesete után

Az egész országot lesokkolta, mikor Bogdányi Titanilla megosztotta, hogy a Jóban Rosszban című sorozat színésznője és ötéves kisfia súlyos autóbalesetet szenvedtek. A baleset múlthét pénteken, Alsónémediben történt. A színésznő és gyereke egy szürke Opelben utaztak, és épp egy mellékutcáról kanyarodtak ki a Haraszti útra. Az ott haladó BMW sofőrje azonban olyan sebességgel haladt, hogy hiába próbálta elrántani a kormányt, amikor észrevette a kanyarodó járművet, így hatalmas erővel nekiütközött. A becsapódás következtében a színésznő Opelje felborult, ő és kisfia pedig az autó roncsai közé szorultak. Azóta kiderült, hogy Sallai Nóráról van szó.

Sallai Nóra autója a baleset után

Fotó: TV2

Sallai Nóra férje felhagyott a munkájával családja miatt

A színésznő férje, Bence a történtek után teljesen összetört. A Life.hu értesülései szerint a férfi a munkájával is felhagyott, ugyanis minél több időt szeretne szeretteivel a kórházban lenni. A család és a barátok Sallai Nóra férjét nem merik magára hagyni, ugyanis felesége súlyos balesete után rettentően maga alatt van.

Naponta 10 percet lehetnek a színésznővel

Naponta 10 perc látogatási idő, amelyen csak két közvetlen családtag vehet részt: ennyi lehetősége van a családnak, hogy meglátogassa a Jóban Rosszban balesetet szenvedett, válságos állapotban lévő színésznőjét, Sallai Nórát, illetve kisfiát – akiket egyébként két külön intézményben kezelnek.

"A szabály szerint az intenzív osztályon csak a közvetlen hozzátartozók lehetnek ott, és ők is csak tíz percig, maximum harmincig. Természetesen a létszám sem mindegy, két főt engednek be ilyenkor. Persze vannak kivételes esetek is, de úgy tudom, hogy Nórához csak tíz percre mehetnek be" – mondta egy névtelen informátor a Borsnak.

Csonka András az Origónak nyilatkozott Sallai Nóra állapotáról

Az eset után több hazai sztár kért segítséget a követőitől, miszerint Sallai Nóra állapota válságos, és vérre van szüksége. Erről posztolt Csonka András is, aki az Origónak nyilatkozott a színésznőről.

"Személyesen nem ismerem Sallai Nórát, csak megosztottam a posztot. Nyilván terjesztem, amit lehet, és segítek - kezdte a színész.

Sajnos jelenleg nem tudok új infót róla, nem tudom, hogy milyen állapotban van

- tette hozzá az Origónak.