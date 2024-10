A Jóban Rosszban másik színésznője is átélte már, amit Sallai Nóra: Azt hittem, hogy meghaltunk és ez a mennyország

Az egész országot megrázta Sallai Nóra súlyos autóbalesetének híre, és szinte egy emberként fogtak össze az emberek, hogy segítsenek. A színésznő ötéves kisfia éltét nem tudták megmenteni az orvosok, a kórházban belehalt sérüléseibe. A tragikus autóbaleset múlt héten, szeptember 27-én, Alsónémediben történt, az érintettje a 44 éves színésznő és ötéves kisfia, akik éppen egy családi látogatásról tartottak hazafelé. Sallai Nóra és gyereke egy szürke Opelben utaztak kora este, és épp egy mellékutcáról kanyarodtak ki a Haraszti útra, amikor egy gyorsan hajtó BMW nekik csapódott, és felborította az autójukat. Azóta is tart a nyomozás, egyelőre nem tudni, hogy mindkét sofőrt vétkesnek találják-e a balesetben.

Sallai Nóra a Jóban Rosszban színésznője volt, Mónika nővért alakította

Ennél azonban fontosabb kérdés foglalkoztatja az embereket a baleset miatt, mégpedig az, hogy Sallai Nóra túléli-e a balesetet, hiszen azóta is altatásban van, intenzív osztályon kezelik, és számos műtét vár rá a közeljövőben. Az egész ország egy emberként fogott össze a bajba jutott színésznő megsegítésére, hiszen számos ponton irányított véradást szerveztek a részére, és nagyon sokan érkeztek a megadott helyszínekre, azóta a plazmaadó pontokon várják a segíteni akarókat.

Sokan igyekeznek más módon is segíteni, a Jóban Rosszban egykori színésze, Kembe Sorel például aláírásgyűjtést szervez a színésznőért, és azért, hogy szigorítsanak a vonatkozó közlekedési szabályokon, és ne legyen értelmetlen kolléganője tragédiája. De más színészek is nagyon aggódnak egykori kolléganőjük életéért, most Fábián Anita szólalt meg az esetről, aki meglepő dolgot mondott, ugyanis ő is átélt már hasonló élményt, mint most Sallai Nóra.

Sallai Nóra kolléganője is hasonló balesetet szenvedett

Fábián Anitát Halászné Nagy Szilvia szerepében ismerhették meg a Jóban Rosszban című sorozat nézői, melyben lánya, Lili is feltűnt a TV2 napi sorozatában Tóth Zsófi szerepében, aki azóta Next Top Model Hungaryben is szerepelt. A színésznő elmondta, hogy lánya most akar jogosítványt szerezni, ő azonban nem erőltette eddig sem, mert ő nagyon sokat vezet és van tapasztalata, nagyon félti Keveházi Lilit.

A lányom 19 éves, és most kezd el majd vezetni tanulni, de nem nagyon erőltettem, hiába sokan már 17 évesen leteszik a jogosítványt.

És nem azért, mert benne nem bízom, hanem mert neki is azt mondom, hogy úgy kell közlekedni, hogy nem bízol meg senkiben, nem lehetsz biztos, hogy a másiknak jó a féke, vagy be fogja tartani a szabályokat" - mondta Fábián Anita, aki úgy érzi, hogy a bizalmi elv már nem működik a KRESZ-ben, és inkább óvatosnak kell lenni, és azt feltételezni, hogy nem tartják be a szabályokat az autósok.