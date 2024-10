Nagy lépésre szánta el magát a Jóban Rosszban egykori színésze Sallai Nóra miatt

Mint írtuk, súlyos autóbaleset miatt életveszélyes állapotban van a Jóban Rosszban sorozat egykori színésznője, akiért most szinte az egész ország összefogott. Sallai Nóra balesetének híre kollégáit is mélyen megrendítette, Kembe Sorel-Artúr dühösen reagált, és nem is akar tovább tétlenül ülni, nagy lépésre szánta el magát.

Mint írtuk, kisfiával együtt súlyos balesetet szenvedett Sallai Nóra, múlt hét pénteken, Alsónémediben. Kilétét eleinte titkolták, majd Csonka András hétfőn este elárulta, hogy kolléganőjéről van szó, akinek súlyos állapota miatt irányított véradást szerveztek, hiszen rengeteg vérre van szüksége. A színész szerdán újabb híreket közölt a Jóban Rosszban sorozatban is látott színésznőről a Bochkor című reggeli műsorban, és mondta el, mit tud az állapotáról. Sallai Nóra autója a baleset után

Fotó: Tények / Tények Úgy tudom, hogy nem javult a helyzet, sőt a válságos állapot fennáll. Aki nem tud vért adni, az is küldjön energiát és imádkozzon hite szerint értük. Elképesztő, ahogy az ember belegondol: mész haza, és egy pillanat alatt összeomlik az életed, megváltozik körülötted minden, és az életedért küzdenek, meg a gyereked életéért, hihetetlen az egész" - nyilatkozta megtörten Csonka, de nem ő az egyetlen, akit nagyon megviselt a Sallai Nórával és ötéves kisfiával történt tragédia. Egykori kolléganői Réti Adrienn és Kárpáti Rebeka is könnyeikkel küszködve kértek segítséget a Mokkában, de már adott vért Kakasy Dóra és Jánosi Dávid is. Most egykori kollégája, akit szintén a Jóban Rosszban sorozatból ismerhetett meg jobban a közönség, Kembe Sorel-Artúr szólalt meg a történtekről, és nagyon dühös amiatt, ami Sallai Nórával történt. Szerinte túl sok hasonló eset történik az utóbbi időben, ennek szeretne gátat szabni, így nagy döntésre szánta el magát. Vegyes érzelmek keringenek bennem. Egyrészt évekig dolgoztunk ugyanabban a produkcióban és nyilván kialakult egyfajta emberi kapcsolat. Másrészt nekem is van egy kislányom és el sem tudom képzelni, hogy milyen lehet ebben a helyzetben szülőként. Harmadrészt dühös vagyok! Dühös vagyok, mert valaki, valakinek mindig bizonyítani akar a száguldással! Ha valamire jó a hírnév, az a kisemberek történeteinek középpontba helyezése. Rengeteg hasonló eset történik naponta és senki sem beszél róla, mert nem ismert emberről van szó. Sallai Nóra sem a szó klasszikus értelmében vett híresség. Tette a dolgát profin, lelkiismeretes anyukaként. Az ami történt, legyen végre az utolsó figyelmeztetés! Az autós száguldozás csak addig menő, amíg nem történik tragédia! Valaki csináljon már valamit! Ha egyetértesz, oszd meg ezt a videót és használd a #valakicsináljonvalamit hashtaget!" - mondta dühösen TikTok-oldalán közzétett videófelhívásában Kembe Sorel, aki reméli, hogy egyre többen szólalnak fel a gyorshajtás ellen, és valamilyen szabályozással elejét vehetik a hasonló tragédiáknak a jövőben - szúrta ki a Bors. #kembesorel ♬ Ambient-style emotional piano - MoppySound @iamkembesorel Ha teheted, segíts‼️Infók kommentben‼️ IG: iamkembesorel #fyp

