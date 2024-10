Megszólalt a Jóban Rosszban színésze Sallai Nóráról

Az egész országot sokkolta, mikor Bogdányi Titanilla megosztotta, hogy Sallai Nóra és ötéves kisfia súlyos autóbalesetet szenvedtek. A baleset szeptember 27-én Alsónémediben történt. A színésznő és gyereke egy szürke Opelben utaztak, és épp egy mellékutcáról kanyarodtak ki a Haraszti útra. Az ott haladó BMW sofőrje azonban olyan sebességgel haladt, hogy hiába próbálta elrántani a kormányt, amikor észrevette a kanyarodó járművet, hatalmas erővel nekiütközött. A becsapódás következtében a színésznő Opelje felborult, ő és kisfia pedig az autó roncsai közé szorultak. Azóta a kisfiú meghalt, Sallai Nóra pedig az életéért küzd.

Sallai Nóra autója felborult a becsapódás után.

Fotó: TV2

Sallai Nóráról beszélt a Jóban Rosszban színésze

A tragédia kapcsán a színésznő kollégája, Gazdag Péter is megszólalt, akit teljesen megviseltek a történtek.

"Amikor az első napokban keresett emiatt a bulvársajtó, egyszerűen nem tudtam mit mondani.

Engem napokra lesokkolt ez a történet

- kezdte a Jóban Rosszban egykori színésze.

"Évekig volt a partnerem a sorozatban, egy nagyon kedves, jószívű, tiszta, tisztességes és tehetséges embert ismerhettem meg. Végigkísértem az egész családalapítását és boldogságát. Épp ezért volt sokkoló látni, hogyan alakult" - magyarázta a férfi, aki amint tudott segített a színésznőnek.

Lesújtott, ami vele történt, az első között rohantam a véradásra.

Amit lehet, igyekszem megtenni, de alapvetően tanácstalannak érzem magam. Nem tudom, mit tehetnék" - fejtette ki a Nők Lapja Café egy interjújában.

Bujkál Sallai Nóra kisfiának a gyilkosa

A balesetet okozó, száguldozó sofőr nem tulajdonosa az autónak, hanem az utasa, a 18 éves Kevin az, aki az eset óta bujkál, és a hírek szerint nagy fájdalmai is vannak, mivel eltörött a combcsontja. A BMW-t vezető Rikárdó a tulajdonos barátja, neki agyrázkódása lett a balesetben. Mindketten erdélyi származásúak, de sokat tartózkodnak Magyarországon, azon belül is Dunaharasztiban vagy Alsónémediben, ahol családjuk is él. Legutóbb Kevin nagynénje, Erzsébet magyarázkodott a férfiak helyett, azóta sem nyilatkozott a család.