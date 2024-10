Fekete zászló lobog Sallai Nóra kisfiának óvodáján

Sallai Nóra és ötéves kisfia még szeptember 27-én szenvedtek súlyos autóbalesetet Alsónémediben. A színésznő és gyereke egy szürke Opelben utaztak, és épp egy mellékutcáról kanyarodtak ki a Haraszti útra. Az ott haladó BMW sofőrje azonban olyan sebességgel haladt, hogy hiába próbálta elrántani a kormányt, amikor észrevette a kanyarodó járművet, így hatalmas erővel nekiütközött. A becsapódás következtében a színésznő Opelje felborult, ő és kisfia pedig az autó roncsai közé szorultak. Tegnap derült ki, hogy valószínűleg a színésznő kisfia meghalt a baleset miatt.

Mécsesek vannak a helyszínen

Óvodája ezután tűzte ki a fekete zászlót. A szülők és nevelők egyaránt összetört a hírek hallatán. A Bors ellátogatott a tragédia helyszínére is: a kereszteződésben most minden békés és nyugodt volt, csupán pár idős asszony kerekezett el a helyszín előtt. A szörnyűségre mécsesek emlékeztetik az embereket, míg a fűben szívszaggató módon még mindig ott hever egy kis, sárga játékautó. A helyiek ismeretlenül is gyászolják Sallai Nóra kisfiát.

"Mindenki drukkolt azért, hogy a kisfiú túlélje. Minden nap próbáltunk tájékozódni az állapotukról. Nem ismertük őket, de mivel itt történt, nagyon megrázott minket a dolog" - mondta a lapnak egy helyi lakos.

A közelben élő Anikó elmondta: őt is megrázta Bende halálhíre, főleg, hogy ők látták azt az elkeseredett harcot, amit aznap este a mentősök folytattak a kisfiú és anyukája életéért.

"Egy hatalmas durranásra lettünk figyelmesek, aztán rá pár percre szirénázás, mentők, tűzoltók – mondta el a lapunknak Anikó.

Már mindenki itt volt, a mentősök nem tudták végezni a dolgukat, mert annyian bementek a baleset helyszínére. Aztán kifeszítettek egy kordont. A férjem bent volt a játszótérnél, és látta, ahogyan újraélesztik a kisfiút

– mondta az asszony.

Elmondta, hogy a fia egyik barátja volt az a hős, aki Sallai Nórát és Bendét kiemelte a roncsból, ő kezdte meg az újraélesztést is.

A fiam barátja szedte ki az anyát és fiát az autóból, ők próbálták a fiút újraéleszteni. Aztán jött egy másik fiatal lány, aki megállapította, hogy nincs szívverése a kisfiúnak

– mondta. Hozzátette, hogy ezután pár perccel már a mentők harcoltak anya és fia életéért, akiket végül stabilizáltak és kórházba vittek.