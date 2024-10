Sallai Nóra ötéves kisfiát hamarosan eltemetik

Sallai Nóra és ötéves kisfia még szeptember 27-én szenvedtek súlyos autóbalesetet Alsónémediben, egy BMW-vel ütköztek. A BMW sofőrje a megengedett 50 km/h sebességnél jóval többel haladt, így már nem tudta elkerülni az ütközést. Míg Sallai Nóráék súlyos sérülést szenvedtek, addig a BMW utasai könnyű sérüléseket szereztek. A kocsiban egyes hírek szerint nyolcan ültek, többen elfutottak a karambol után. A balesetet nem élte túl a színésznő kisfia, Bende a kórházban meghalt.

Sallai Nóra balesete

Hamarosan eltemetik Sallai Nóra kisfiát

A Jóban Rosszban színésznője jelenleg is eszméletlen állapotban fekszik, bár annyiban javult az állapota, hogy már magától, gépek segítsége nélkül tud lélegezni.

Sajtóértesülések szerint hamarosan eltemetik Sallai Nóra kisfiát, Bendét,

ami a család számára iszonyatos és felfoghatatlan tragédia. A színésznő férje elképzelhetetlen fájdalmon mehet át, teljesen összetört, ugyanis kisfiát hamarosan eltemetik, felesége pedig még mindig magatehetetlenül, eszméletlenül fekszik a kórházi ágyán - számolt be róla a Life.hu.

Sallai Nóra felépülhet?

A színésznő felépülésére egyébként van esély, hiszen a férje nemrég elmondta, hogy már megmozdult a felesége a kórházi ágyon, a család pedig mindennap imádkozik a felépüléséért.

Sallai Nórát illetően egyelőre várakoznak az orvosok, hiszen csak azt követően lehet bármit megmondani, ha a színésznő végre magához tér. Az orvosok majd ezután tudják felmérni a további sérüléseket, a meglévőek súlyosságát, és hogy mire hogyan reagál. Ezután lehet folytatni a kezelését, kiírni az esetleges újabb operációkat és a rehabilitációt.

Bujkálnak a gyilkosok

A TV2 hírműsora korábban a BMW sofőrjéről is közölt újabb információkat, most egy újabb rokona mentegette a gyilkos sofőrt. A BMW tulajdonosa Kevin és rokona, Rikárdó az eset óta családjuknál bujkálnak, de több információ is kiderült róluk. Mindketten sok időt töltenek Magyarországon rokonaiknál és munkát is szoktak itt vállalni, valamint BMW-ket adnak, vesznek és sofőrködni is szoktak. Családjuk szerint nem szoktak szabálytalankodni vagy felelőtlenül vezetni.